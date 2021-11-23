ستاد تنظیم بازار هنوز تصمیمی در مورد خودرو نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو سال است که بازار خودروی کشور با پدیدهای به نام «قرعه کشی» با هدف کنترل آشفتهبازار خودرو و عرضه این محصول به خریداران واقعی، آشنا شده است. بر همین مبنا خودروسازان هر چند وقت یک بار اقدام به فروش محصولات خود از طریق سه روش «فروش فوقالعاده»، «پیشفروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» میکنند.
شواهد نشان میدهد که خودروسازان تمایل بیشتری به استفاده از دو روش پیشفروش خودرو و تحویل تا یک سال و مشارکت در تولید دارند و با توجه به اینکه فروش فوقالعاده خودرو، تثبیتی است یعنی خودرو در این طرح با قیمتهایی که شورای رقابت (به عنوان متولی قبلی قیمت گذاری خودرو) اعلام کرده است باید عرضه شود، خودروساز تمایل چندانی به استفاده از این روش برای فروش خودروهای خود ندارد، چراکه به دلیل قیمت گذاری دستوری و کم بودن میزان تولید و عرضه در قالب پیش فروش، این مکانیزم به عرصهای واقعی از بخت آزمایی تبدیل شده که مصرف کنندگان واقعی را برای رسیدن به خودرو به مشقت انداخته است.
در این بین، سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور _ایرانخودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمتگذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمیشد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن دیگر در طرحهای فروش فوقالعاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند.
با این حال پنجشنبه ۲۰ آبانماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمتهای قبلی را داد.
همین مساله موجب شد تا بیش از پیش زمزمه توقف فروش فوقالعاده به گوش برسد چراکه برگزاری طرح فروش فوقالعاده به انضمام فک رهن آنی، تنها زمینه حضور بیشتر دلالان و افزایش تعداد ثبت نام کنندگان را فراهم میکند.
بر همین اساس طی روزهای گذشته اخبار غیررسمی مبنی بر توقف فروش فوقالعاده تا زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو منتشر شد که پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد هنوز ستاد تنظیم بازار هیچ گونه تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و هیچ ابلاغی به خودروسازان مبنی بر توقف فروش فوقالعاده نشده است.
از سویی دیگر نیز علی رغم انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو با شروع آذر ماه، اما این ستاد به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو، هنوز تصمیمی در مورد تغییر قیمت خودرو نیز اتخاذ نکرده است و فقط گزارشی از وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.
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