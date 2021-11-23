به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، انتشارات روایت فتح و انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح سیزده عنوان کتاب با عنوان «فرزندان خمینی(ره)» را با حضور نویسندگان و برخی از مدیران فرهنگی و هنری رونمایی می‌کند.

عناوین این آثار عبارتند از «فرشته‌ای که بال نداشت و به بدرقه‌ام بیا به قلم شیرین زارع‌پور»، «حکایت زخم‌ها به قلم الهه آخرتی»، «عباس توام بانو به قلم راضیه تجار»، «بی‌بی سلطنت به نویسندگی محمدهادی زرگری»، «بهار، آخرین فصل به قلم مرتضی اسدی»، «سرباز شهر ممنوعه حسین گلدوست»، «عروس یمن به قلم زینب پاشاپور»، «باران تشنه به نویسندگی مریم شیدا»، «۳۹ کیلو تمام به قلم سمیرا اکبری» و « معجزه رتیان به قلم طاهره کوه‌کن ».

همچنین در این برنامه از دو مجموعه کتاب عکاسان جنگ با عنوان «بهرام محمدی فر» و «احمد علیزاده نوحی» که از محصولات انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس هستند نیز رونمایی می‌شود.

آیین رونمایی «فرزندان خمینی(ره)» روز شنبه ششم آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ در مجتمع فرهنگی و هنری اسوه برگزار خواهد شد.