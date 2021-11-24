به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و همزمان با هفته بسیج پروژه شاخص و کلان خط انتقال پساب تصفیه خانه پرند، با حضور سردار احمد ذوالقدر فرمانده سپاه حضرت سید الشهدا (ع)، الله یاری شهردار پرند، اعضای شورای اسلامی شهر، سرهنگ ارشدی فرمانده محترم سپاه حیدر کرار (ع)، و افتتاح و به بهره برداری رسید.

شهردار پرند در جریان افتتاح این پروژه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته بسیج بیان کرد: این پروژه به طول پنج کیلومتر از محل تصفیه خانه شهر پرند تا مخزن میدان بصیرت با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال احداث شده است که با بهره برداری از آن، بخش قابل توجهی از آب غیر شرب موردِ نیاز فضای سبز که حدود ۴۵ هکتار را شامل می‌شود، تأمین خواهد کرد.

وی افزود: با بهره برداری از این خط امکان استفاده از آب غیر شرب برای آبیاری فضای سبز فراهم شده و ضمن صرفه جویی قابل توجهی که در هزینه‌های آبیاری صورت می‌گیرد، از آب شرب نیز استفاده نخواهد شد.

الله یاری تصریح کرد: شهر جدید پرند با توجه به موقعیت خاصِ جغرافیایی خود، دارای سختیِ آب و خاک است و آبیاری منظم عرصه‌های فضای سبز یکی از الزامات مهم برای توسعه این حوزه به شمار می‌رود.