روند واکسیناسیون دانش آموزان در قم وضعیت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر؛ سیامک محبی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات بحران که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد بیان کرد: در حالی که در برخی استان‌ها و حتی شهرهای کوچک روند واکسیناسیون مطلوب و آمار بالایی را نشان می‌دهد اما در استان قم به رغم فراهم بودن زیرساخت‌های واکسیناسیون، آمار واکسیناسیون در گروه دانش آموزی نامطلوب است.

وی عنوان کرد: با بازگشایی مدارس و نبود تهویه مناسب و هم چنین پرجمعیت بودن برخی کلاس‌ها نگران وضعیت دانش آموزان هستیم در حالی که مواردی از مثبت بودن کرونا در بین دانش آموزان نیز شناسایی شده است که با این امر و با یک مورد مثبت، باید دانش‌آموز قرنطینه و کل کلاس تعطیل شود.

به گفته وی، دسترسی به امر واکسیناسیون به ۱۲۷ مرکز افزایش یافته است به دلیل باورهای غلط و واکسن هراسی میانگین واکسینه شدن در قم از نرخ کشوری پایین‌تر و در وضعیت نامطلوب قرار گرفته است و تنها گروه سالمندان ما بالای ۷۰ درصد واکسن تزریق کرده‌اند.

محبی افزود: تنها ۳۵ درصد دانش آموزان قمی واکسن تزریق کرده‌اند و کم‌ترین گروه سنی ما در زمینه واکسیناسیون گروه ۲۵ سال تا ۲۹ ساله هستند که این امر نگران کننده است.

وی با اشاره به وضعیت کرونایی کشور آلمان و ورود به یک پیک کرونایی خطرناک با توجه به مطلوب بودن روند واکسیناسیون این کشور عنوان کرد: کشور آلمان جمعیتی معادل کشور ما دارد و در زمینه اجرای واکسیناسیون هم مطلوب ورود کرده است اما باز با پیک خطرناک کرونایی روبرو شده است هرچند روند مرگ و میر و بستری‌های ما نزولی است اما روند واکسیناسیون ما به حد نصاب مطلوبی نرسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم با اشاره به میزان استقبال قمی‌ها از انواع واکسن‌ها افزود: واکسن سینوفارم بیشترین استقبال را در کشور و قم داشته است اما قمی‌ها تا ۵ برابر بیشتر از کل کشور از واکسن برکت استقبال کرده‌اند در زمینه واکسن ما مشکل تأمین و زیرساخت نداریم مشکل ما باور غلط است.

به گفته وی؛ متأسفانه مقاومت اتباع به واکسینه شدن هم زیاد است و به رغم فراهم شدن زیرساخت واکسیناسیون برای این افراد در زمینه واکسینه شدن مقاومت شدیدی دارند.

محبی با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی گفت: در اجرای طرح شهید سلیمانی یک هزار و ۶۵۳ نفر رهگیری و ۲۲۳ بیمار نیز شناسایی شده‌اند هم چنین روند تست‌های رپید و پی سی آر هم کاهش یافته است و در زمینه اعمال نظارت‌ها نیز ۲ هزار و ۸۰۰ بازدید طی هفته گذشته صورت گرفته که ۸۴۲ مورد اخطار و ۹ مرکز پلمپ شده است.