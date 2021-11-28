جریان «آزاد ملی» لبنان برکناری «ریاض سلامه» را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جریان «آزاد ملی» لبنان بیانیه ای را در خصوص اقدامات اقتصادی مخرب «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی این کشور، صادر کرد. این جریان در بیانیه خود تأکید کرده است: ریاض سلامه مرتکب تخلفات مالی و اقتصادی فراوانی شده است.

بر اساس این گزارش، جریان آزاد ملی در بیانیه خود آورده است: فروپاشی مالی در لبنان در نتیجه سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به ریاست ریاض سلامه اتفاق افتاده است. او همچنان به صورت عامدانه مانع از آغاز تحقیقات پیرامون اقدامات اقتصادی بانک مرکزی می شود.

این جریان همچنین افزوده است: ریاض سلامه علاوه بر پرونده‌های داخلی درگیر چندین پرونده قضایی متعدد خارجی نیز است. او باید از پست خود استعفا دهد؛ در غیر این صورت دولت هرچه سریعتر باید نسبت به برکناری او به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد و اثبات شده اقدام نماید.

جریان آزاد ملی تأکید کرده است: از جمله مهمترین تخلفات رئیس بانک مرکزی عدم محافظت از ارزش پول ملی است. گفتنی است، بسیاری از محافل سیاسی و مردمی در لبنان «ریاض سلامه» را یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی کنونی در این کشور می دانند.