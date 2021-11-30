به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله نوروزی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی با اشاره به گزارشی که درباره اشتغالزایی در صحن مجلس قرائت شد، گفت: بحث اشتغال و سرمایهگذاری بسیار مهم است و متأسفانه ریشه طلاق، آسیبهای اجتماعی و بزهکاری در اقتصاد و اشتغال است.
وی بیان کرد: سال گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان در نظر گرفت که لازم است به صورت دقیق این مصوبات اجرایی شود.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارگروه اشتغال در سطح ملی و با حضور رئیسجمهور وجود دارد و در سطح استانی هم استانداران ریاست این کارگروه را بر عهده دارند اما متأسفانه شاهدیم که کارگروههای اشتغال در سطح ملی و استانی تشکیل نمیشود و لازم است حتماً این جلسات برگزار شود.
نوروزی متذکر شد: همچنین در لایحه بودجه امسال مصوب کردیم که ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار قرضالحسنه برای حمایت از طرحهای دانشبنیان و کارآفرینی در نظر گرفته شود و لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه مجلس را هم به صورت دقیق اجرایی کنند.
نظر شما