به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره‌برداری از فضاهای تفریحی، ورزشی، کتب و ناوگان اتوبوسرانی ویژه افراد دارای معلولیت صبح جمعه با حضور استاندار خراسان رضوی، شهردار و جمعی از مدیران شهری و استانی در بوستان ملت مشهد برگزار شد.

در این مراسم، از هشت بوستان مناسب‌سازی شده برای استفاده افراد توان‌یاب در سطح مشهد رونمایی و به بهره‌برداری رسید که فضای مناسب‌سازی شده بوستان‌ها شامل زمین‌های ورزشی، وسایل بدنسازی، آبخوری‌ها، وسایل بازی کودکان و مناسب‌سازی ورودی و احداث رمپ بوده است.

این بوستان‌ها شامل، بوستان پردیس در منطقه ۲، بوستان بهار در منطقه ۳، بوستان‌های بسیج، لاله و بهشت در منطقه ۴، بوستان کوهسنگی منطقه ۸، بوستان آبشار منطقه ۹ و بوستان ملت در منطقه ۱۱ است؛ با توجه به این‌که طبق بررسی‌ها، بیشترین جمعیت شهروندان توان‌یاب در منطقه چهار مشهد سکونت دارند، سه بوستان در این منطقه مناسب‌سازی شده است.

همزمان با روز جهانی معلولان، ۲۵ اتوبوس مناسب‌سازی شده برای افراد دارای معلولیت توسط شهرداری مشهد خریداری شده است که تاکنون چهار دستگاه تحویل شده و ۲۱ دستگاه دیگر نیز تا پایان دی ماه به ناوگان اضافه می‌شود؛ در حال حاضر ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس در مشهد فعال هستند که ۱۹۰ دستگاه دارای رمپ ورود ویلچر و ۴۱۰ دستگاه نیز مناسب حمل ویلچر به‌صورت کف کوتاه هستند.