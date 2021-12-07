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۱۶ آذر ۱۴۰۰، ۲۳:۰۸

همزمان با روز دانشجو صورت گرفت؛

بازدید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر علوم از خوابگاه دانشگاه تهران

بازدید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر علوم از خوابگاه دانشگاه تهران

معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران همزمان با روز دانشجو، از مجتمع خوابگاه‌های دانشگاه تهران بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم و سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران امشب در ابتدای بازدید از کوی دانشگاه تهران بر مزار شهید گمنام آرمیده در کوی دانشگاه حاضر شدند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

مخبر دزفولی در ادامه حضور در کوی دانشگاه، در جریان گزارش تجهیز محل سکونت و طبقات بلوک‌های کوی دانشگاه قرار گرفت.

تجهیز و نصب ۲۰ هزار مترمکعب موکت و پرده در اتاق‌های کوی، بازسازی و تجهیز سالن ورزشی خوابگاه خواهران، بازسازی زمین چمن مصنوعی خوابگاه پسران، نوسازی سیستم‌های روشنایی محوطه کوی و زمین‌های ورزشی، بازسازی و تعمیر اساسی موتورخانه‌ها و سیستم گرمایشی و تأمین اقلام ضروری زندگی خوابگاهی نظیر یخچال و اجاق گاز، از جمله اقدامات انجام شده در راستای آماده‌سازی و به‌سازی کوی دانشگاه تهران است.

این اقدامات با حمایت بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) عملیاتی شده است.

در بازدید معاون اول رئیس‌جمهوری از کوی دانشگاه، مسئولان با حضور در اتاق‌های تعدادی از دانشجویان و تقدیم گل به دانشجویان ساکن کوی، روز دانشجو را گرامی داشتند.

مسئولان در ادامه از تجهیزات تازه نصب شده و عملیات به‌سازی محل زندگی و اماکن ورزشی دانشجویان و همچنین تأسیسات کوی دانشگاه نیز بازدید کردند.

کد مطلب 5370278
زهرا سیفی

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