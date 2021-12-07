به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم و سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران امشب در ابتدای بازدید از کوی دانشگاه تهران بر مزار شهید گمنام آرمیده در کوی دانشگاه حاضر شدند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

مخبر دزفولی در ادامه حضور در کوی دانشگاه، در جریان گزارش تجهیز محل سکونت و طبقات بلوک‌های کوی دانشگاه قرار گرفت.

تجهیز و نصب ۲۰ هزار مترمکعب موکت و پرده در اتاق‌های کوی، بازسازی و تجهیز سالن ورزشی خوابگاه خواهران، بازسازی زمین چمن مصنوعی خوابگاه پسران، نوسازی سیستم‌های روشنایی محوطه کوی و زمین‌های ورزشی، بازسازی و تعمیر اساسی موتورخانه‌ها و سیستم گرمایشی و تأمین اقلام ضروری زندگی خوابگاهی نظیر یخچال و اجاق گاز، از جمله اقدامات انجام شده در راستای آماده‌سازی و به‌سازی کوی دانشگاه تهران است.

این اقدامات با حمایت بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) عملیاتی شده است.

در بازدید معاون اول رئیس‌جمهوری از کوی دانشگاه، مسئولان با حضور در اتاق‌های تعدادی از دانشجویان و تقدیم گل به دانشجویان ساکن کوی، روز دانشجو را گرامی داشتند.

مسئولان در ادامه از تجهیزات تازه نصب شده و عملیات به‌سازی محل زندگی و اماکن ورزشی دانشجویان و همچنین تأسیسات کوی دانشگاه نیز بازدید کردند.