آغاز طرح «کشاورزی قراردادی» در اردبیل

خلیل نیکشاد در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در قالب طرح کشاورزی قراردادی سعی بر این است تا تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان به شکل آسان و سریع اتفاق بیفتد تا کشت و زرع مناسب و به موقعی را از سوی کشاورزان شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح دغدغه کشاورزان از جهت تأمین نهاده‌های دامی، کود، سم و حتی عقد قرارداد با بیمه رفع شده و کشاورزان به راحتی می‌توانند کشت و زرع خود را انجام دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در گام اول با عقد قرارداد با صندوق بیمه محصولات کشاورزی تلاش بر این است تا محصولات تولیدی کشاورزان نظیر گندم و کلزا تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا امکان پرداخت خسارت احتمالی فراهم آید.

نیکشاد افزود: کشاورزان در زمان برداشت محصول می‌توانند هزینه تأمین نهاده‌ها و قرارداد صندوق بیمه را پرداخت کنند که این خود اطمینان بیشتری را در حوزه تولید و عرضه محصولات به بازار فراهم می‌آورد.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان مؤثر و حقیقی در این بخش اعلام کرد و ادامه داد: در قالب کشاورزی قراردادی حتی فروش محصولات نیز با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان انجام می‌شود تا زارعین در فصل برداشت دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

نیکشاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در مناطق روستایی تعاون روستایی اصلی‌ترین مباشر انجام مراحل عقد قرارداد محسوب می‌شود و کشاورزان می‌توانند با در نظر گرفتن مزایای این طرح ارزشمند در اجرایی شدن آن مشارکتی جدی داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: ما در استان اردبیل در بخش تولید محصولات کشاورزی با یک فرآیند متفاوت و در عین حال با برخی کاستی‌ها روبه‌رو بودیم که با اجرای طرح کشاورزی قراردادی انتظار می‌رود در همه مراحل کشت، داشت و برداشت دغدغه زارعین رفع شود.