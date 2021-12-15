ویتامین D در حفظ سلامت قلب مفید است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، تحقیقات جدید پژوهشگران دانشگاه استرالیا جنوبی نشان می‌دهد زمانی که این ماده مغذی در بدن کم می‌شود، تنها استخوان‌ها آسیب نمی ببینند، بلکه سلامت قلب هم در معرض خطر قرار می‌گیرد.

در این مطالعه، محققان شواهد ژنتیکی مربوط به نقش کمبود ویتامین D در ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی را شناسایی کردند.

این مطالعه نشان می‌دهد که افراد مبتلا به کمبود ویتامین D بیشتر از افرادی که سطح طبیعی ویتامین D دارند، از بیماری قلبی و فشار خون بالاتر رنج می‌برند.

برای شرکت کنندگان دارای کمترین میزان ویتامین D، خطر ابتلا به بیماری قلبی بیش از دو برابر کسانی بود که به میزان کافی ویتامین D داشتند.

بیماری‌های قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان هستند و تخمین زده می‌شود که سالانه ۱۷.۹ میلیون نفر جان خود را از دست می‌دهند.

«الینا هیپونن»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «درک نقش کمبود ویتامین D برای سلامت قلب می‌تواند به کاهش بار جهانی بیماری‌های قلبی عروقی کمک کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «ما می‌توانیم علاوه بر قرارگیری در معرض نور خورشید، ویتامین D را از غذاها، از جمله ماهی‌های چرب، تخم‌مرغ و غذاها و نوشیدنی‌های غنی شده از این ویتامین دریافت کنیم. متأسفانه غذا منبع نسبتاً ضعیفی از ویتامین D است و حتی یک رژیم غذایی سالم معمولاً حاوی مقدار کافی این ویتامین نیست.»

به گفته محققان، «اگر بتوانیم میزان ویتامین D را در حد استانداردها افزایش دهیم، ۴.۴ درصد از همه موارد بیماری‌های قبلی عروقی قابل پیشگیری است.»