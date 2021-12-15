رتبه بندی برای افرادی است که حکم معلمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان طی تذکری اظهارداشت: رتبه بندی معلمان یکی از موضوعات مهم کشور است و مجلس باید گام مهمی را در جهت ارتقای جایگاه معلمان و نظام تعلیم و تربیت کشور بردارد.

وی بیان کرد: در رتبه بندی معلمان، معلم فردی تلقی می شود که در جایگاه آموزشی قرار گیرد و سر کلاس درس حضور یابد و در اینجا سوال پیش می آید که فردی که حکم معلمی دارد و در عین حال مسئولیت آموزش و پرورش را هم برعهده دارد، آیا مشمول رتبه بندی می شود یا خیر.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس قانون، مسئولان آموزش و پرورش هم باید تدریس کنند و به جای ۲۴ ساعت تدریس، باید در هفته حداقل ۱۲ ساعت تدریس داشته باشند و سوالی در اینجا پیش می آید که آیا ۱۲ ساعت تدریس در هفته مسئولان و مدیران آموزش و پرورش مبنای رتبه بندی کامل قرار می گیرد یا خیر.

پورابراهیمی بیان کرد: فردی که تدریس انجام می دهد، باید رتبه بندی برای وی اعمال شود و رتبه بندی مسئله مهمی است و منجر به ارتقای معلم و نظام تعلیم و تربیت کشور می شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: نکاتی که شما گفتید درست است اما ما در قانونگذاری کار آیین نامه را انجام نمی دهیم و در آیین نامه ای که در دولت جهت اجرای رتبه بندی معلمان تصویب می شود، قطعاً این موارد لحاظ خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در رتبه بندی معلمان یک حرف داریم مبنی بر اینکه رتبه بندی برای کسانی است که حکم معلمی دارند و به عنوان معلم شناخته می شوند و دیگر جزئیات مربوط به اجرای این قانون را دولت پس از تصویب در مجلس و در قالب تدوین آیین نامه مشخص خواهد کرد.