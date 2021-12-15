تخلفات آموزش و پرورش فارس بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس، خواهان بررسی تخلفات آموزش و پرورش استان فارس شد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به نوری وزیر آموزش و پرورش گفت: ضمن اتخاذ تصمیم عاجل، از شما انتظار داریم تخلفات و جرایم صورت گرفته در این اداره را مورد بررسی دقیق قرار دهید.

عزیزی همچنین به وزرای نیرو و راه و شهرسازی نیز تذکراتی پیرامون تعیین تکلیف پروژه انتقال آب به شیراز و کمربندی این شهر ارائه کرد و خواهان اقدام جدی در این موارد شد.