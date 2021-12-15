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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۹:۵۷

نماینده شیراز و زرقان در مجلس:

تخلفات آموزش و پرورش فارس بررسی شود

تخلفات آموزش و پرورش فارس بررسی شود

شیراز – نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: تخلفات اداره کل آموزش و پرورش فارس باید هرچه سریعتر بررسی و تصمیم عاجل گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس، خواهان بررسی تخلفات آموزش و پرورش استان فارس شد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خطاب به نوری وزیر آموزش و پرورش گفت: ضمن اتخاذ تصمیم عاجل، از شما انتظار داریم تخلفات و جرایم صورت گرفته در این اداره را مورد بررسی دقیق قرار دهید.

عزیزی همچنین به وزرای نیرو و راه و شهرسازی نیز تذکراتی پیرامون تعیین تکلیف پروژه انتقال آب به شیراز و کمربندی این شهر ارائه کرد و خواهان اقدام جدی در این موارد شد.

کد مطلب 5375982

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      5 4
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      سلام تو رو خدا یه کاری کنید بچه ها دو سال هست عقب افتادن فارس سپیدان روستای برشنه واقعا کلاس های هشتم هیچ چیز بلد نیستن معلمان هم دلسوز نیستن که دو بار برای بچه توضیح بدن میگن کلاس خصوصی بیاین کو پول که برن تو رو خدا رسیدگی کنید ریس آموزش و پرورش سپیدان واقعا دیگه معلم دلسوز نیست که نشون بچه بده
      • منوچهری IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        7 1
        برادر عزیزم. معلم باید با دانش آموز رو در رو تدریس داشته باشد تا بتواند دانش خود را به نحو احسن و رو در رو منتقل کند. تدریس آنلاین صرفا جهت دوره کردن و تکرار آموزش میباشد. اینکه در این شرایط خاص پیش آمده معلم را غیردلسوز خطاب کنید کار صحیح و عادلانه ای نیست
      • بیطرف IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        10 4
        کاش امثال شما بدون فکر صحبت نمیکردید اون معلمی که شما به عدم دلسوزی متهم میکنی ساعت ها باید وقت بزاره تا کلاس انلاین برگزار کنه که اونم همه دنیا به این نتیجه رسیدن بازدهی خیلی پایینی داره جدا از همه ظلم هایی که به این قشر میشه کاش ما مردم قدرشناسی بودم .من دست بوس همه معلم های زحمتکش این مرز وبوم.
    • تا شناس IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      11 0
      پاسخ
      هر کی حق خودشو مطالبه کرد مگه تخلف کرده ، تخلف رو شماها میکنید که به وعده‌های خودتون عمل نمیکنید و دروغ میگین .
    • احمد IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      6 0
      پاسخ
      خوب تخلفات چی هست
    • ناشناس IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      4 0
      پاسخ
      تخلفات منظورتون دقیقا چط هست؟۱۴
    • انقلابی IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      4 3
      پاسخ
      خصوصا آموزش و پرورش کل استان فارس و ناحیه چهار
    • حرف حساب IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      12 16
      پاسخ
      آموزش پرورش سراسر تخلفه معلم نماها هفته ای۴تا صبح تاظهر میرفتن مدرسه ماهی ۱۶ روز یعنی مفید سالی ۵ماه کار میکنن ۱۲ ماه حقوق مفت از بیت المال میکیرند ازبس بیکارن یادلال خودرو هستن یا بساز بنداز از همه هم طلبکارن
      • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
        11 4
        کاش از یکی از بستگان که معلم بود سوال میکردی و بعد اظهار نظر تا قضاوت عادلانه و منصفانه داشته باشی
      • IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
        18 7
        واقعا زشت در شان یک فرهنگی نیست که بخواهد جواب همچون فردی امثال شما بدهد امیدوار م خداوند به راه راست هدایتت کنه جناب توهین و افترا از روی هوای معده است نه عقل
      • مبین IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        3 1
        اشتباه میکنی برادر از دور همه چی قشنگه ولی نزدیکش که میشی میفهمی چه خبره من یه مدت خودم رفت وآمد داشتم با یکی از اقوام که معلمه بدبختا تمام حقوقشون وکه میگیرن یا کم میکنن به بهانه های مختلف ته تهش یه 3 تومن میمونه براشون تازه اونم خالص نه حالا دیگه بگذریم از شرایط رفت وآمد وهزینه های دیگه
    • حرف حساب IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      9 6
      پاسخ
      لطفا بفرمایید چرا معلم هفته ای ۲۴ ساعت وماهیانه ۱۶ روز وسالی مفید ۵ ماه کار میکنه ولی ۱۲ماه از بیت المال حقوق میگیره
      • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
        17 7
        تا جونت درشود به تو چه معلم هر روز به اندازه ده روز با بچه ها جنگ اعصاب داره وتعطیلی حقشه
      • حق طلب IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
        13 8
        چون شما بچه های عقده ای و بی تربیت و همه چی حریف رو با شرایط زندگیتون که .... میفرستید مدرسه و معلم باید به همین بچه ها درس علم و ادب بده.
      • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        1 2
        تو هم اگه عرضه داشته باشی معلم میشدی،
    • من IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      12 3
      پاسخ
      اره اموزش و پرورش فارس شده قوم و خویش بازی و هر کی از یک ولایتی اومده با هم ولایتی هایش یک مافیا درست کرده تو این اداره
      • RO ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        2 0
        دقیقا درسته طرف ۲سال هست استخدام شده بهترین جا پست گرفته
    • ناشناس IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      اگر برای شما جان دانش آموزان مهم است در شرایط کرونایی قبل از اینکه مدارس باز شود بازدید کنید تا بفهمید آیا آموزشگاه آماده هست یا خیر لطفا بروید از دبیرستان روستای جزه خفر شهرستان جهرم بازدید کنید
    • باز نشسته آموزش و پرورش IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      با سلام وقتی رئیس آموزش و پرورش خبر مدارس تحت پوشش خود ندارد و نمی‌داند که آیا مدارس آمادگی پزیرش دانش آموزان در شرایط کنونی کرونایی دارد یاخیر تعجبی ندارد که دانش آموزان کرونا بگیرند و بمیرند ما مدیران توانا و شجاع و مدبر و دانا نداریم نداریم نداریم
    • صدرا IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      لطفا لطفا بخاطر خدا به داد مدارس ابتدایی داریون شیراز برسین مدیرانی هیچکاره و معلمان بازنشسته در دوشیفت اضافه کار میکنند که حتی نمیتوتن با گوشی کار کنند آخه چرا چرا چرا کسی فریاد رس نیست
    • ناشناس RO ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
      6 7
      پاسخ
      باند بازی وتخلف زیاده ومعلمها حقوق یامفت میگیرند
      • دانش اموز قدیم IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        2 2
        از نحوه حرف زدنت سطح شعورت مشخص هست یک کم مطالع کن تا بفهمی چرا کشورهای جهان اول الان صاحب تکنولوژی هستن هنوز جایگاه اموزش نمیفهمی
    • زهرامعتمدی IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
      7 0
      پاسخ
      درآزمون استخدامی قبول شدم وکارنامه سبز هستم ۶ماه درب وزارت تجمع اعتراضی کردیم هزاران سهمیه که حق ما قبولشدگان هست باقی مانده وزیرجدیدآقای نوری که انقلابی هست ماراباید جذب کندسن مان به آزمون بعد نمی خوردبخدا از استرس مردیم بجای ما از بازنشستگان دارند استفاده میکنند
    • فاطمه مقدمی IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
      5 0
      پاسخ
      چرا ماکارنامه سبزها راکه قبول شدیم ومصاحبه وتشکیل پرونده دادیم جذب نمیکنیدهزاران نفر سهمیه ماباقی مانده مارابه خاطر خدا جذب کنید حضرت آقا فرمودند به فکر نخبه ها وتحصیلکرده هاباشید1
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
      1 1
      پاسخ
      الحق که آموزش قدیم نه توقرن 21 آموزش شده فانتزی دقدقه معیشت معلم حل کنید وازانها آموزش خوب بخواهید ببینید طی 10سال چه نخبه هایی تحویل جامعه میدن
    • یک معلم IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
      6 5
      پاسخ
      سلام متأ برای شما که ناعادلانه در مورد معلم ها قضاوت میکنید جامعه ای که چنین طرز تفکرات واهی و سخیفی در مورد معلم داشته باشد هیچگاه رشد نخواهد کرد.دوسال است منزل ما تبدیل به مدرسه شده وما از تمام امکانات شخصی و خصوصی خودمان استفاده میکنیم تا به بهترین نحو به بچه ها آموزش دهیم.و.....فقط متاسفم براتون
    • محمد جواد IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      3 5
      پاسخ
      حیف حقوق که میدن به این معلما واقعا اینا معلم که نیستن اگه ی امتحان سراسری سطح سنجی از این معلما گرفته می‌شد و رقابت آزاد میذاشتن با دیگر افراد میدید که هیچکدوم نمره نمی‌آورد و همشون باید میرفتن اسنپ
      • حامد IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        1 1
        با سلام معلمان یا با کنکور وارد دانشگاه فرهنگیان می شوند و معلم می‌شوند یا با آزمون استخدامی معلم می‌شوند. که برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان رتبه زیر زیر 3000 و قبولی در مصاحبه سه برابر ظرفیت لازم است و برای قبولی در آزمون استخدامی هم رقابت در سطح بالا و مثلا برای جذب 6000 نفر نیرو 500000 نفر.....
    • دانش آموز IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      3 5
      پاسخ
      من یک دانش آموزم و از عملکرد آموزش و پرورش فارس خیلی راضیم برام مشکل پیش اومده رفتم آموزش و پرورش همه چی به اسونی حل شد من الان دارم تو این شرایط به اصطلاح کرونایی شما میرم مدرسه و راضیم چون که بهتر درس رو میفهمم اگر مدرسه قابلیت برای حضوری ندارع این تقصییر مسئولینش نیست برای قضاوت های نابجا متاسفم
      • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        1 0
        بچه جون برو مشقاتو بنویس نخود هر آش نشو...خخخخخ
    • IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      4 1
      پاسخ
      متاسفم برا جامعه ای که دیدش نسبت به معلم اینه همین دید و‌نظر منفی هس‌که‌جامعه رو‌به این روز انداخته این ملت برا بچه ها و‌اینده سازان خودش هیچ هزینه ای‌حاضر نیس کنه اونوقت توقع اینده‌خوب‌هم‌داره با این دیدتون این جامعه تمام گرفناریهایی که درگیرش هستید‌مبارکتون باشه
    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      2 0
      پاسخ
      سلام لطفا اگه ممکنه شرایط بکارگیری معلمان حق التدریس از سال ۹۴ رو بررسی بفرمایید ببینید افراد شاغل در آموزش وپرورش چه تعداد از بستگان خود رو در این طرح بدون هیچ مدرک وسابقه ی بعنوان معلم بکار گرفته اند وحق چه افرادی ضایع شده
    • پابرهنگان تاریخ IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      3 1
      پاسخ
      با سلام مدارس دکتر حسابی که بهترین جای شهر هست با معلمان خوب شهر را اختصاص داده اند به بچه های معلمان یعنی طاغوت هم چنین کاری نجرده بود
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      2 1
      پاسخ
      سلام مشکلات وتخلف چی؟؟ 3 ماه از مهر گذشت هنوز بچهای کار دانش شیراز کلاس کارگاهی ندارند. حتی. مجازی. مشکل مالی اداره وکارگاه امیر کبیر را هنوز حل نکردن. چرا؟؟ جناب وزیر تخلف از این بالاتر ک بچهای ما. هیچ کلاس کارگاهی تا امروز نداشتن
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      من یک مدیر آموزگار هستم پنج پایه در این دوسال هم ترکیب مجاری حضوری رفتم بیشتر موقع ها حضوری کلاس ۲۳نفر داشتم پنج نفر اول ،سه نفر دوم ،پنح نفر سوم پنج نفر چهارم پنج نفر پنجم برای هر کلاس روزانه دو ساعت کلاس گذاشتم مثلاً اول دوم هشت تا ده اومدن. دوم سوم چهارم ده تا یک شب تا نیمه شب ده گروه در شاد
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      چرا قضاوت میکنید من خودم پنج پایه در این دوسال حضوری مجازی واتساپ شاد از هفت صبح تا یک بعد از ظهر کلاس عصر تا شب هم ده گروه شاد و واتساپ باید مطالعه کنم دقیق ده گروه کاری باید بررسی کنم در شاد و واتساپ تا نیمه شب در گیریم چرا قضاوت میکنید
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      شما ده گروه در واتساپ و شاد به از عصر تا نیمه شب بررسی کنید و مبادا چیزی در گروههای شاد و واتساپ بیاد اطلاع نداشته باشی این روزی شش ساعت کار است که اصلا ربطی به تدریس و دانش آموزان و والدین ندارد و هیچ کس به جز معلم و خانواده معلم این را نمی‌داند پس قضاوت نکنید بروید گوشی یک مدیر آموزگار بگیرید ببین
    • سونیا IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      0 2
      پاسخ
      سلام واقعا خیلی‌ پر رو هستید درس مجازی امتحان حضوری شما دیگه کی هستین
    • محمدرضا IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      2 1
      پاسخ
      گفته‌ شده معلم‌ها تعطیلی زیاد دارند. ولی کسی نمی‌دونه در اون اوقاتی که مثلاً تعطیله یا داره برنامه روزهای بعدیش رو ردیف می‌کنه یا داره سؤال طرح می‌کنه یا داره برگ امتحانی تصحیح می‌کنه. سر کلاس هم که یک روزش به اندازه تمام روزهای یک کارمند در دیگر ارگان‌ها انرژی ازش گرفته میشه بس که سروکله میزنه.
    • سادات IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      تخلف گفتید. روشن بفرمایید ماهم بدونیم.
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      همکاران گرامی درود بر شما لطفا جواب چنین کودنهایی را که هنوز نمی فهمند آفتابه چند سوراخ دارد را ندهید. جواب ابلهان خاموشیست.
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      3 1
      پاسخ
      ای بی فرهنگ بی سوادی که قدر زحمات معلم نادیده میگیری اون فردی که ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت خدای پول از شرکت نفت میگیرد از کانال معلم عبور نکرده .نماینده ای که زورش میاد رتبه بندی تصویب کند از کانال معلم نگذشته
      • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
        2 0
        هر چند معلمای زحمتکش زیادی داریم که حقشونه احترام وحقوق بیشتری داشته باشن ولی برخی معلما همین حقوق ک میگیرن از سرشون زیاده فوق العاده بیسوادن و برای بالا بردن معلومات کوچکترین زحمتی به خودشون نمیدن
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      1 0
      پاسخ
      من دخترم را به مدرسه دولتی بخاطر نداشتن هزینه مدسه خوصوصی فرستادم دولتی سال قبل ۲۰۰هزار بابت بیمه ومدرسه گرفتن که یک ساعت هم در مدرسه نرفته امسال گفتن ۷۰۰ هزار اخه براچه حالا هم هفته یک روز است از جهرم ممنون
    • امین IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      در همه جای دنیا معلم از همه باسوادتر و متشخص تر هست و حقوق بالایی هم دریافت میکند که حقششون هست ولی تو کشور ما معلم حقوق خوبی دزیافت نمیکند ولی وقتی منصفانه نگاه میکنیم معلمای ما نه تنها باسوادترین افراد جامعه نیستن بلکه خیلی هاش واقعا بیسوادن و حتی در نگارش یک صفحه ای برخی چندین غلط املایی و نگارشی
    • IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کاش ب تخلفات اداری آموزش وپرورش ما( یاسوج )هم رسیدگی میکردن استخدام های فامیلی ، ک حق معلمای دیگه ک ب نحوی تو آموزش و پرورش کار میکنن رو ضایع میکنن فدای همه معلمای زحمت کش و گمنام
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا آموزش پرورش فارس در اوج پارتی بازی پرانتز فساد است .اگر قانون است پس برای همه باید یک سان باشد .طرف سن آن چهل سال است با مدرک لیسانس ,آموزش پرورش شهرستان با نفوذ در استان استخدام کرده .

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