پیشنهاد جهانی ضرغامی برای کباب بناب

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به تازگی در ویدئویی که در صفحات مجازی منتشر کرده، درحالی که بسته غذای کباب بناب آذربایجان را در حضور مهمانانش باز می‌کند می‌گوید: «کباب بناب می‌تواند دنیا را بگیرد بهتر از مک دونالد است. این کباب به ثبت ملی هم رسیده اما برندسازی برای آن انجام نگرفته است. اگر این کباب با همین طعم و قیمت و شکل در همه جای ایران پیدا شود می‌توان روی برندسازی آن کار کرد.

وی می گوید: با آقای باقری نماینده بناب و کریم زاده از دست اندرکاران آن صحبت کردیم. باید قیمت و نحوه ارائه آن استاندارد باشد. چون ظرفیت جهانی شدن را دارد.»

در تیر ماه سال ۹۴ در جلسه شورای ثبت میراث ناملموس قرعه به نام کباب «بناب» از آذربایجان شرقی افتاد و مهارت پخت این کباب در فهرست میراث ناملموس ایران ثبت شد.