  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۹

پیشنهاد جهانی ضرغامی برای کباب بناب

پیشنهاد جهانی ضرغامی برای کباب بناب

وزیر میراث فرهنگی گفت: کباب بناب می‌تواند دنیا را بگیرد این کباب ثبت ملی شده ولی برندسازی برای آن انجام نگرفته است اگر قیمت و نحوه ارائه آن استاندارد باشد قابلیت جهانی شدن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به تازگی در ویدئویی که در صفحات مجازی منتشر کرده، درحالی که بسته غذای کباب بناب آذربایجان را در حضور مهمانانش باز می‌کند می‌گوید: «کباب بناب می‌تواند دنیا را بگیرد بهتر از مک دونالد است. این کباب به ثبت ملی هم رسیده اما برندسازی برای آن انجام نگرفته است. اگر این کباب با همین طعم و قیمت و شکل در همه جای ایران پیدا شود می‌توان روی برندسازی آن کار کرد.

وی می گوید: با آقای باقری نماینده بناب و کریم زاده از دست اندرکاران آن صحبت کردیم. باید قیمت و نحوه ارائه آن استاندارد باشد. چون ظرفیت جهانی شدن را دارد.»

در تیر ماه سال ۹۴ در جلسه شورای ثبت میراث ناملموس قرعه به نام کباب «بناب» از آذربایجان شرقی افتاد و مهارت پخت این کباب در فهرست میراث ناملموس ایران ثبت شد.

کد مطلب 5376060
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمود IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      1 2
      پاسخ
      ماشاالله بربناب ومردم زحمت کش ونماینده تلاشگرشهرستان بناب
    • نتا IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
      1 1
      پاسخ
      کاش می توانستید حجاب و غیرت و عفاف بناب را که زمانی زبانزد خاص و عام بود را بند می کردید ولی دیگه از بناب فقط همین کبابش مونده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها