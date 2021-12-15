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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۶

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران:

۲۸ مرکز دفن زباله در مازندران با قدمت ۵۰ ساله وجود دارد

۲۸ مرکز دفن زباله در مازندران با قدمت ۵۰ ساله وجود دارد

ساری- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه ۲۸ مرکز جمع آوری زباله با قدمت ۵۰ ساله در استان وجود دارد، گفت: تهیه نظامنامه پسماند در استان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان پیش ازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در استان با تنوع گردشگری روبرو هستیم، اظهار داشت: اماکن مذهبی، دهکده‌های سلامت، اکوتوریست و جاذبه‌های دیگر استقبال گردشگران را از استان افزایش داده است.

وی با اظهار اینکه داشتن محیط پاک و زباله شرط جذب گردشگر به شمار می‌رود، افزود: مازندران در حال ارائه خدمات ملی با اعتبارات استانی است و توزیع اعتبارات استان با شاخص استانی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه جاده‌های استان همواره با ترافیک مسافران روبرو است، گفت: انباشت زباله در حاشیه جاذبه و راه‌ها از جمله چالش‌هایی بوده که استان با آن روبرو است.

رازجویان فرهنگ سازی برای تولید زباله کمتر و تفکیک آن را لازم دانست و گفت: باید حاشیه راه‌ها و جاده‌ها با همراهی مردم و طبیعت دوستان از زباله پاکسازی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران به تدوین نظامنانه ای برای پاکسازی زباله اشاره کرد و گفت: برای جمع آوری زباله باید اقدام هماهنگ و جامع داشته باشیم.

وی جمع آوری پسماند و زباله در مناطق ساحلی و جنگلی را امری الزامی برشمرد و گفت: پیش بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده وضعیت زباله در استان ساماندهی شود.

رازجویان تفکیک زباله از مبدا را گامی اساسی برای ساماندهی زباله بیان کرد و گفت: همه دستگاه‌ها و نهادها برای ساماندهی زباله باید پای کار بیایند و در استان ۲۸ مرکز دفن زباله با قدمت ۴۰ تا ۵۰ ساله در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه طرح جامع پسماند استان در سال‌های قبل تهیه شده بود، گفت: مناطق مختلف استان به ۹ زون تقسیم شد و طی دو سال گذشته اعتبارات زباله استان ۱۰ برابر سال‌های قبل شد و در سال ۹۸ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شد.

کد مطلب 5376145

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    نظرات

    • رضا IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      جاده مابین ذغال چال تا سمسکنده را باز کنید تا کنار ریلی ها نفس بکشند

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