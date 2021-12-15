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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ارسال ۲۴ اثر به جشنواره «فیلم کوتاه رشت»

ارسال ۲۴ اثر به جشنواره «فیلم کوتاه رشت»

رشت- معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره «فیلم کوتاه رشت»، گفت: تاکنون ۲۴ اثر به این جشنواره ارسال شده است.

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال نخستین دوره جشنواره فیلم کوتاه رشت برگزار می‌شود، اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برگزار می‌شود.

وی در ادامه به موضوعات این جشنواره اشاره کرد و گفت: علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره باید فیلم‌های خود را در ۱۰۰ ثانیه و با موضوع و مشکلات شهری ساخته و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا روز پنج شنبه دوم دی ماه تمدید شده است، افزود: تا به امروز ۲۴ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در دو بخش حرفه‌ای و موبایلی برگزار می‌شود، اضافه کرد: «شهروند و زیبایی‌های شهری»، «شهروند و مشکلات شهری»، «شهروند و قوانین شهری»، «شهروند و رعایت حقوق شهروندی» و «شهروند و آسیب‌های شهری» از جمله موضوعات این جشنواره است.

مصباح تصریح کرد: علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند با مراجعه به آدرس سایت sobheghalam.ir اقدام به ثبت نام و ارسال اثر کنند.

وی با بیان اینکه محدودیتی برای تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، اضافه کرد: آثار پیش از ارسال به این جشنواره نباید در هیچ شبکه تلویزیونی و یا مجازی پخش شده باشد.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به اینکه حضور برگزیدگان در اختتامیه جشنواره الزامی است، تصریح کرد: عدم شرکت در این مراسم به منزله انصراف از دریافت جایزه تلقی می‌شود.

وی یاد آورد شد: این جشنواره ۶ تا ۱۱ دی ماه امسال برگزار و مراسم اختتامیه آن نیز در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا رشت برگزار می‌شود.

کد مطلب 5376254

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