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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۰:۳۹

بازیکن هوادار:

صحبت‌های عنایتی بین دو نیمه رویه بازی را عوض کرد

صحبت‌های عنایتی بین دو نیمه رویه بازی را عوض کرد

اصفهان- بازیکن تیم فوتبال هوادار گفت: با توجه به صحبت‌های عنایتی بین دو نیمه، در وقت دوم عملکرد بهتری داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با ذوب آهن در خصوص این رقابت اظهار داشت: در بازی قبلی گلزنی داشتم و با شرایط خاص آن بازی مقابل ذوب آهن به زمین آمدم.

وی افزود: این بازی با لطف خدا پاس گل سه امتیازی دادم تا امیرحسین خدا مرادی گل سه امتیازی ما را بزند و به همین دلیل از این برد ارزشمند مقابل ذوب آهن بسیار خوشحال هستم.

بازیکن تیم فوتبال هوادار ادامه داد: واقعیت این است که بازی خیلی خوبی بود، همانطور که کادر فنی به ما گفتند و ما دقیقاً به همان نحو بازی کردیم و تلاش داشتیم دستورات کادر فنی به طور کامل در بازی اجرا کنیم.

محمدی ابراز داشت: در نیمه اول آنطور که باید و کادر فنی می‌خواستند ما نبودیم اما با توجه به صحبت‌هایی که در رختکن انجام داد توانستیم نیمه دوم سرحال تر بازی کنیم و به سه امتیاز بازی برسیم.

کد مطلب 5376667

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