به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با ذوب آهن در خصوص این رقابت اظهار داشت: در بازی قبلی گلزنی داشتم و با شرایط خاص آن بازی مقابل ذوب آهن به زمین آمدم.

وی افزود: این بازی با لطف خدا پاس گل سه امتیازی دادم تا امیرحسین خدا مرادی گل سه امتیازی ما را بزند و به همین دلیل از این برد ارزشمند مقابل ذوب آهن بسیار خوشحال هستم.

بازیکن تیم فوتبال هوادار ادامه داد: واقعیت این است که بازی خیلی خوبی بود، همانطور که کادر فنی به ما گفتند و ما دقیقاً به همان نحو بازی کردیم و تلاش داشتیم دستورات کادر فنی به طور کامل در بازی اجرا کنیم.

محمدی ابراز داشت: در نیمه اول آنطور که باید و کادر فنی می‌خواستند ما نبودیم اما با توجه به صحبت‌هایی که در رختکن انجام داد توانستیم نیمه دوم سرحال تر بازی کنیم و به سه امتیاز بازی برسیم.