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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۲۱:۲۳

معاون وزیر دفاع:

توسعه صنعت هوایی زمینه اشتغال زایی را فراهم می کند

توسعه صنعت هوایی زمینه اشتغال زایی را فراهم می کند

رشت- معاون وزیر دفاع با اشاره به وضعیت مطلوب صنعت هوایی کشور، گفت: توسعه صنعت هوایی زمینه اشتغال زایی را فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر افشین خواجه فرد شامگاه چهارشنبه در دیدار با استاندار گیلان، اظهار کرد: صنعت هوایی ویژگی‌هایی منحصر به فردی دارد و یکی از عوامل موفقیت ایران وحدت فرماندهی در این صنعت است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای اهتمام در رشد کشور، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی گیلان با توسعه صنعت هوایی، می‌توانیم حجم بالایی از اشتغالزایی را در این خصوص در استان ایجاد کنیم.

استقبال از سرمایه گذاری در بخش هوایی استان گیلان

استاندار گیلان نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: ایران اسلامی توانمندی‌های بالایی دارد که با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رویکرد رئیس جمهوری، باید از آنها برای تعالی کشور استفاده کرد.

اسدالله عباسی موقعیت کم نظیر جغرافیایی گیلان، مزیت‌هایی از جمله منطقه آزاد انزلی، نیروی انسانی و نخبه در استان را از موهبت‌های گیلان عنوان و اضافه کرد: آماده انجام هرگونه هماهنگی در استان برای گسترش فعالیت‌های مرتبط هستیم.

عباسی با اشاره به اهمیت کریدور شمال - جنوب و جایگاه گیلان در تکمیل این کریدور مهم، از سرمایه‌گذاری در بخش صنایع هوایی در استان، استقبال کرد.

کد مطلب 5376672

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