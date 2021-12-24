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۳ دی ۱۴۰۰، ۲۱:۱۲

مدیر بحران فرمانداری کرج خبر داد؛

امداد رسانی به ۱۵ خودرو گرفتار برف در جاده نوجان به دروان کرج

امداد رسانی به ۱۵ خودرو گرفتار برف در جاده نوجان به دروان کرج

البرز -مدیر بحران فرمانداری کرج با بیان اینکه امداد رسانی به ۱۵ خودرو گرفتار برف در جاده نوجان به دروان کرج گفت: ۴خودرو بر اثر لغزندگی جاده با یکدیگر برخورد کردند.

کوروش جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: بدنبال بارش برف شب گذشته در روستاهای کرج و برغم اطلاعیه‌ها و توصیه‌های سازمان هواشناسی، مبنی بر عدم تردد در جاده‌ها بدون تجهیزات مناسب از جمله زنجیر چرخ و… عصر امروز جمعه ۱۵ خودرو در محور نوجان به دروان بخش مرکزی کرج گرفتار برف شدند.

وی با اشاره به اینکه ۴ خودرو از ۱۵ خودرو گرفتار در برف بدلیل لغزندگی جاده به هم برخورد کرده اند، افزود: بمحض گزارش این رویداد توسط بخشدار مرکزی کرج، بدستور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، مدیر بحران بخش، پلیس راه، اداره راهداری و هلال احمر بمنظور امداد رسانی به منطقه اعزام شده و در جریان عزیمت به محل هستند.

کد مطلب 5383218

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