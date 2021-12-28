شیب صعودی افزایش قیمت نخواهیم داشت/ افزایش قیمت ها موقتی است

احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تأثیرات حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ترجیحی در بحث اقتصاد ما یک انقلاب است. بحث تخصیص ارز و به نوعی رانت‌ها به برخی اقلام و کالاها سیاستی است که از دهه ۵۰ شروع شده و مربوط به بعد از انقلاب هم نیست.

وی افزود: نگاه آن زمان این بود که در رابطه با کالاهای اساسی که به دست مردم می‌رسد یک یارانه و یا به اصطلاح یک سوبسیدی در نظر گرفته شود تا کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مصرف کنندگان برسد.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: بعد از این همه سال نظرات کارشناسی و باورها بر این است که این امر اشتباه بوده و اینکه دولت یارانه می‌دهد تا کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد این اتفاق نیفتاد و فقط سود در دست یک سری از دلالان و وارد کنندگان خاص اقتصادی قرار گرفت.

برخی واردکنندگان خاص، امتیازهای ویژه ای داشتند

اصانلو با انتقاد از رانت‌های به وجود آمده برای برخی وارد کنندگان گفت: یک سری وارد کنندگان خاص که امتیازهای ویژه ای داشتند و به نوعی مطلع بودند از این امتیازها استفاده کردند و عملاً نتیجه این شد که یارانه‌ای که دولت به عنوان مثال به مرغ، تخم مرغ، گوشت یا کالاهای اساسی می‌دهد تا با قیمت پایینی به دست مردم برسد رخ نداد و یارانه به دست یک سری از دلالان و واردکنندگان رسید.

وی افزود: دولت جدید تصمیم گرفته این موضوع را اصلاح کند و به جای اینکه یارانه را به دست وارد کنندگان خاص بدهد به نوعی به مردم بدهد تا قشر آسیب پذیر بتوانند از آن بهره مند شوند. اجرای این برنامه ممکن است التهاباتی را ایجاد کند و همین سبب شد که به جز دولت نهم و دهم که اقداماتی در بحث یارانه‌ها داشت، بقیه دولت‌ها به امید آینده، محافظه کاری‌هایی را داشته باشند.

تغییرات بازار پس از حذف ارز ترجیحی، موقتی است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قرار است ارز ترجیحی حذف شود و همزمان با آن زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت برخی کالاها مطرح می‌شود آیا می‌توان در رابطه با ثبات بازار و قیمت‌ها به مردم نوعی اطمینان خاطر داد؟ گفت: ارز ترجیحی یا ارز وارداتی به ۵ قلم کالا اختصاص داده شده است و علی الاصول افزایش قیمت برای همه کالاها نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت سایر کالاها دومینو وار افزایش نمی‌یابد؟ گفت: ممکن است وقتی طرح اجرا شود به لحاظ روانی اتفاقاتی بیفتد ولی پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که موقتی است و شیب صعودی افزایش قیمت نخواهد داشت.

اصانلو ادامه داد: اینکه افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم ممکن است به لحاظ روانی باشد با این حال دولت تمام تدابیر را اندیشیده که مشکلی برای مردم پیش نیاید. با همه این اوصاف به هر حال یک جراحی در حوزه اقتصاد صورت می‌گیرد و هر جراحی هم چالش‌هایی را به همراه دارد.