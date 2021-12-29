شهرام اربابی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی که با تجربه قضاوت در دو المپیک به عنوان بهترین داور جهان انتخاب شدم، حمایت فدراسیون تکواندو می‌توانست باعث کسب کرسی در فدراسیون جهانی و اتحادیه آسیا شود، فدراسیون تکواندو کشورمان بر خلاف عرف بین الملل به WTF نامه زد تا به جای من از داوران خاص معرفی شده استفاده کنند. این در حالیست که حضور من در یک کرسی جهانی یا آسیایی برای تکواندو ایران مفید بود که دوستان با تنگ نظری این فرصت را از تکواندو کشور گرفتند. البته پاسخی که از این نامه دریافت کردند در نوع خود جال بود.

وی ادامه داد: این دست مسائل در تکواندو ایران به وفور دیده می‌شود. چند روز قبل از المپیک پکن مرتضی بهرامی نژاد را خط نزدند، تا او در همان بازی‌ها به عنوان مربی چین حضور داشته باشد. همین چند ماه قبل انتخابات آسیا در بخش‌های مختلف برگزار شد، آیا رئیس فدراسیون نمی‌توانست با معرفی نفراتی چون ساعی، کرمی، خلیفه، افشار، سروی و دیگر تحصیلکرده‌های تکواندو از آنها حمایت کند تا در کمیته‌های مختلف مسئولیت بگیرند؟ چرا شخص اول تکواندو ایران فقط خودش را می بیند؟ پست نایب رئیسی آسیا که سمتی تشریفاتی است تنها فایده‌ای که دارد هموار کردن حضور رئیس در انتخابات فدراسیون است و بس! شما به لیست اعضای هیأت اجرایی آسیا توجه کنید، بنید از کشورهایی انتخاب شده اند که قابل قیاس باچهره های نامی تکواندو ایران نمی‌باشد.

داور بین المللی تکواندو ایران افزود: رئیس فدراسیون در سخنانی بیان کرده که تکواندو ایران غیر از المپیک ۷۵ درصد موفق بوده و آن ۲۵ درصد باقی مانده را نیز به تکواندو نسبت داده است که تکواندو ایران در دو متوالی نتایج ضعیفی کسب کرده است. سوال اصلی اینجاست که آیا المپیک تنها ۲۵ درصد برای تکواندو ارزش دارد؟ آیا عمکلرد آن ۷۵ درصد برای کسب درآمد در جهت موفقیت در همین المپیک منظور نمی‌شود؟ هزینه‌ای که برای کسب سهمیه در چند سال گذشته صرف شده قابل مقایسه هست که چنین اظهار نظری می‌کنید؟ قبول کنید نزول تکواندو ایران از المپیک ۲۰۱۲ لندن آغاز شده و همان زمان کارشناسان صدای زنگ خطر را شنیده و تذکر دادند، ولی سیستم سنتی مدیریت در فدراسیون و منافع برخی دوستان به ظاهر دلسوز، دلسوزان واقعی را یکی بعد از دیگری‌ای از فدراسیون دور کرد تا پولادگر بماند و همین سه چهار نفری که بیشتر به فکر حفظ جایگاه خود هستند تا آینده تکواندو!

اربابی در خصوص اینکه دلایل تائید نشدن مدارک مدیریتی اش گفت: این موضوع ایراد بزرگ اساسنامه است که من با ۴۰ سال حضور در تکواندو به عنوان تکواندوکار، مربی، داور، قضاوت در بزرگترین رویداد ورزشی جهان، سوابق اجرایی در وزارت علوم، ارتش، فد راسیون و هیأت تهران و… اجازه ندارم در انتخابات شرکت کنم، ولی رئیس هیأتی که حتی ورزشکار هم نیست بدون دردسر از این سد عبور می‌کند! فدراسیون آن چنان در ارائه شرایط اختصاصی محدود و بسته عمل کرده که شاهد چنین تناقضی هستیم. البته در این مورد موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری مطرح و پیگیر هستم.

وی ادامه داد: در جریان انتخابات کمیسیون داوران هم چنان رفتار کردند تا همه افراد واجد شرایط اجازه نداشته باشند شرکت کنند و در رأی گیری هم همین شرایط پیش آمد. اینکه وزارت ورزش نسبت به همین موضوعات که از سوی پیشکسوتان و دلسوزان این رشته مطرح می‌شود، سکوت می‌کند نیز خود جای بحث دارد! مگر می‌شود یک فدراسیون چهار سال مداوم حاشیه و شکست داشته باشد، ولی وزارت ورزش بی تفاوت از کنار آن عبور کند؟ دستگاه‌های نظارتی چه مسئولیتی در این بین دارند؟

داور بین المللی تکواندو با طرح این سوال که چرا حامیان پولادگر بعد از مدتی ساز مخالفت با او را کوک می‌کنند اظهار داشت: طی چند روز گذشته در خبرها داشتیم که رئیس هیأت تکواندو استان تهران از مسئولیت خود کناره گیری کرده است! تاکنون خبر موثقی از دلایل آن منتشر نشده و در در متن استعفای وی به فدراسیون هم چیز دقیقی ذکر نشده بود، اما نکته حائز اهمیت اینکه خلیلی تاکنون مهمترین و قوی‌ترین حامی ایشان بوده، به گونه‌ای که می‌توان گفت بخش عمده موفقیت آقای پولادگر در انتخابات چهار سال حاصل تلاش ایشان بوده است. نکته مهمتر اینکه خلیلی فردی با تجربه است که احساساتی تصمیم نمی‌گیرد، اینکه چه چیزی سکان دار تکواندو پایتخت را به این نتیجه رسانده و باعث جدایی این دو یار قدیمی شده خود ابهام بزرگی است.

اربابی در پایان گفت: در این شرایط قاطبه خانواده بزرگ تکواندو به این نتیجه رسیده‌اند که این رشته برای برون رفت از این شرایط نیازمند یک تغییر اساسی است. تزریق نیروی جوانی با رویکرد همدلی و وفاق با استفاده از علم نوین مدیرین و تجربیات همه دلسوزان تکواندو می‌تواند باعث برون رفت تکواندو از این شرایط باشد. هادی ساعی فردی است که در دنیای ورزش چه در داخل و چه در میادین بین المللی چهره شناخته شده است و با تجربیات علمی و عملی خود و البته کمکاهالی تکواندو و دیگر ملی پوشان توانایی این را دارد که یکبار دیگر این رشته را با اوج موفقیت برساند.