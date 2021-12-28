به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، خانه خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی آینده‌سازان با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان افتتاح شد.

درهای خانه خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی آینده‌سازان با هدف تقویت و ارتقای مهارت‌های شناختی و هوش‌های چندگانه و با محوریت توسعه صنایع خلاق، امروز در خیابان قدس تهران به روی دانش‌آموزان پایتخت گشوده شد.

حسین تاریخی، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش‌آموزان در این مراسم، گفت: این اتحادیه به دنبال شناسایی نخبگان دانش‌آموزی است تا فضایی برای رشد آنها فراهم کند. یکی از موضوعاتی که بر آن تمرکز داریم، خلاقیت و نوآوری است. تنها داشته هایی که می تواند گره گشای مشکلات و چالش های کشور باشد.

وی افزود: آموزش کشور نیازمند به کارگیری خلاقیت ها است. در خانه های خلاق و نوآوری دانش آموزان باید با اعتماد به نفس بالا در عرصه علمی کشور ورود کنند. اعتماد به نوجوانان و جوانان آینده کشور را می سازد.

تغییر در فرهنگ آموزش جامعه نیازمند عزم جدی است

حجت الاسلام محمدجواد حاجی علی اکبری، رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ایجاد تغییر در فرهنگ آموزشی کشور نیازمند یک همت مضاعف و مبارزه‌ای جدی است، بیان کرد: خانه های خلاق و نوآوری می توانند زمینه ساز این تحولات باشند. دانش آموزان هم یکی از مهمترین سربازان این راه و مسیر هستند.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان افزود: برای تحقق این موضوع نیاز داریم زیرساخت های انسانی و فرهنگی آن را فراهم کنیم. ایجاد این خانه ها می تواند به تحقق این امر کمک کند. استفاده از توان دانش آموزان و انجمن های اسلامی دانش آموزی در این راه کمک کننده خواهد بود.

وی همچنین گفت: این اتفاق مبارک را به فال نیک می گیریم و همه توان خود را برای توسعه این فرهنگ ارزشمند به کار خواهیم بست. با تلاش مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عزم وزیر جدید آموزش و پرورش برای تغییر در نظام آموزشی، امیدواریم اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد و شاهد تغییرات مهمی در این حوزه باشیم.

تنها راه سعادت دانش‌آموزان از دانشگاه و کنکور نمی‌گذرد

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم اظهار کرد: جهت گیری امروز دانشگاه‌های کشور و دانشجویان با آنچه در گذشته معمول بود تغییر کرده است.

وی اضافه کرد: اینکه می‌گویند دانشگاه باید در خدمت مردم باشد و این از جمله اتفاقاتی است که طی ۷ تا ۸ سال اخیر رخ داده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین یادآور شد: مشکلات کشور فرهنگی است و برای موفق شدن در مسیر توسعه، در ابتدا باید فرهنگ کشور باید تغییر پیدا کند و اصلاح شود.

ستاری در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر فرهنگ در این ساختار اشتباه به دانش آموزان تزریق می‌شود و استخدام یکی از بزرگترین خیانت‌هایی است که به دانش‌آموزان می‌کنیم و جلوی نوآوری و خلاقیت آن‌ها را می‌گیرد.

وی تاکید کرد: کارمند بودن بد نیست، اما تفکر و فرهنگی که روی سیستم کارمندی سوار می‌شود نیازمند اصلاح است تا از سرخوردگی افراد جلوگیری شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اضافه کرد: به این افتخار کنند که کارآفرین باشند و در محیط اطراف خود بتوانند تأثیر گذاری داشته باشند و ساختاری که همه چیز در نمره امتحانی خلاصه شود غلط است.

ستاری همچنین تصریح کرد: تغییر چنین ساختارهایی نیاز به لشکر دارد و مبارز ساختن کاری است که چند سال زمان می‌برد و کار یک روز و دو روز نیست.

وی تاکید کرد: در خانه‌های خلاقیت و نوآوری میخواهیم به دانش‌آموزان یاد بدهیم که دلیلی ندارد متکی به این و آن باشد و خودشان می‌توانند تاثیر گذار باشند و تغییر ایجاد کنند.