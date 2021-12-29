حسن رحیمی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کل کالاهای صادراتی خروجی از طریق گمرکات خراسان‌جنوبی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ از نظر ارزشی ۵۷۶ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۳۴۴ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: وزن کالاهای صادراتی نیز یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۶۱۷ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش صادرات از نظر وزنی داشته‌ایم.

رحیمی زاده گفت: از ابتدای امسال تعداد پنج هزار و ۶۳ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۵ دلار تشکیل شده است که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهار نامه ۲۴ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه‌داد: عمده اقلام صادراتی به گمرک خراسان‌جنوبی در این مدت شامل صیفی‌جات، سیمان، کاشی، سرامیک، هیدروکربن سبک، گازوئیل، روغن سوخت تقطیری، هیدروکربن حاصل از بازیافت خاک‌های مستعمل رنگ بر، خرما، قیر و میلگرد بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان‌جنوبی افزود: عمده این اقلام به کشور افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان و … صادر شده است.

رحیمی زاده اظهار کرد: در مورد صادرات کالاهای موضوع ماده ۱۱۶( کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور و خروجی از گمرک مستقر در بازارچه‌های مرزی خراسان‌جنوبی) نیز در ۹ ماهه نیز ۱۱ هزار و ۴۱۰ فقره پروانه به ارزش ۴۸۷ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۵۲۹ دلار ارائه شده که از نظر تعداد پروانه ۱۴ درصد کاهش داشته و از نظر ارزش تغییر چندانی نداشته است.

وی بیان‌کرد: از ابتدای امسال تعداد ۶۸ فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش ۱۹ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۸۰ دلار به وزن هزار و ۹۶۹ تن تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه از نظر تعداد پروانه ۴۶۷ درصد و از نظر ارزش هزار و ۱۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان‌جنوبی گفت: عمده اقلام وارداتی به خراسان‌جنوبی را لوازم و قطعات مربوط به معدن و خط تولید کاشی، کائوچو، بذر یونجه، شاهدانه بو داده و زغال شسته نشده و بارهنگ فرآوری نشده تشکیل می‌دهد که بیشتر از امارات متحده عربی، گرجستان و افغانستان وارد شده است.

رحیمی زاده یادآور شد: از ابتدای امسال تعداد ۱۲۱ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش پنج هزار و ۴۰۵ دلار که نسبت به سال قبل از نظر تعداد اظهار نامه ۱۱۶ درصد و از نظر ارزش ۸۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی گفت: عمده اقلام صادراتی خشکبار، زعفران، البسه و حوله سنتی بوده است.