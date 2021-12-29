به گزارش خبرگزاری مهر، «جروزالیم پست» در مطلبی با توجه به انتخاب «گابریل بوریک» نامزد ائتلاف چپ به ریاست جمهوری شیلی، نوشت: نفوذ فرهنگی ایران در شیلی رو به افزایش است و به ریاست جمهوری رسیدن یک فرد چپگرا در این کشور میتواند این فرایند را تسریع کند.
در این مطلب که از سوی «امانوئل اتولنگی» پژوهشگر ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسیها» نوشته شده است به فعالیت «مرکز فرهنگی» ایران در سانتیاگو پایتخت شیلی اشاره شده که از سوی یک روحانی عضو حزبالله اداره میشود. این فرد روابط خانوادگی و اقتصادی قوی با حزب الله دارد و در شیلی برای حزبالله کمک مالی جمع و نیرو استخدام میکند.
در بخشی از این گزارش به این مسئله اشاره میشود که ایران در تمام کشورهای آمریکای جنوبی جای پای محکمی دارد و به کمک مراکز فرهنگی خود، در جوامع میزبان نفوذ میکند. کار این مراکز این است که سیاستمداران، کنشگران، روزنامهنگاران و دانشگاهیان چپگرا را به شیوهای هدفمند جذب خود کنند.
اتولنگی در ادامه مینویسد: شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان «هیسپان تیوی» ایران به همین منظور در سال ۲۰۱۲ تاسیس شد حال آنکه مرکز فرهنگی سانتیاگو هم با کمک هیسپان تیوی، در آشنایی مردم شیلی با اسلام و مذهب شیعه سهیم است.
یکشنبه پیش مردم شیلی، گابریل بوریک، فعال چپگرای دانشجویی سابق را به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیدند. از او به عنوان چپگراترین سیاستمداری یاد میشود که پس از «سالوادور آلنده» که از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ رئیسجمهوری شیلی بود، در این کشور به قدرت رسیده است.
پژوهشگر ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسیها» نتیجه میگیرد که چپگرایی بوریک که با صهیونیست ستیزی شدید همراه است، میتواند روند تاثیرگذاری ایران در آمریکای لاتین را تسهیل و تسریع کند.
جروزالیم پست در حالی این مطلب را منتشر میکند که ایران با اغلب کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا و کوبا که سالها درگیر مبارزه با امپریالیسم آمریکا بودهاند، رابطه بسیار دوستانهای دارد.
به گزارش مهر، دو روز پیش، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در مصاحبه با شبکه المیادین به مسائل مختلفی از اقتصاد تا مسئله فلسطین و شهادت سردار سلیمانی و همچنین تمایلش برای سفر به ایران و شیفتگی نسبت به حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب سخن گفت.
مادورو درباره پرونده ایران گفت که روابط با جمهوری اسلامی ایران همیشه خوب بوده است. وی با بیان اینکه شیفته حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب است، تاکید کرد: هر بار که به ایران میروم، دوست دارم که با آیت الله صحبت کنم. ایشان، مردی با درایت و هوش بالا هستند. لذا امیدواریم که در سفر بعدی، فرصتی دست دهد تا یک بار دیگر با آیت الله خامنهای صحبت کنم. مادورو به المیادین گفت که به زودی به دعوت سید ابراهیم رئیسی همتای ایرانی، به تهران سفر خواهد کرد.
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