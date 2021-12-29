دو بازارچه عرضه میوه و کالاهای اساسی در شهر همدان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان آزرمی چهارشنبه در کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان همدان با بیان اینکه نظارت مؤثر، افت و خیز قیمت کالاهای بازار را به تعادل خواهد رساند، از ایجاد هماهنگی نزدیک دستگاه‌های ناظر در تنظیم بازار این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه تعداد ۲۷ بازرس از بسیج اصناف و ۵ بازرس از سازمان صنعت، معدن و تجارت به شبکه ناظر بازار اضافه خواهند شد، گفت: کمیته اقدام مشترک دستگاه‌های ناظر بر بازار را هماهنگ‌تر خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار همدان اضافه کرد: نقاط قوت و ضعف طرح عرضه میوه با نرخ دولتی در پیک تقاضای بازار بررسی و اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه طرح بازرسی از بازار باید واقع بینانه همراه با نتیجه‌ای ملموس برای آحاد مردم و حاکمیت صورت پذیرد، بیان کرد: بازرسی‌های مشترک باید به دور از موازی کاری در پهنه بندی‌های منطقه‌ای شهرستان واحدهای صنفی را پوششی جامع دهد.

آزرمی خاطرنشان کرد: برنامه بازرسی از اصناف همدان توسط تیم‌های مشترک اداره جهاد، بسیج و اتاق اصناف از بازار همدان انجام خواهد شد.

وی از تفویض نظارت بر تولید، توزیع آرد و کیفیت نان شهرستان به اداره جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: باید نظارت بر عملکرد نانوایان در کنار رسیدگی به امور این قشر برنامه ریزی شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار همدان در ادامه تصریح کرد: دو بازارچه از سوی شهرداری همدان برای عرضه میوه و کالاهای اساسی با قیمت مصوب در شهرک شهید مدنی و شهرک شهید مدرس در دست اجرا است.