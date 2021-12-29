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۸ دی ۱۴۰۰، ۲۲:۲۸

رئیس امور قرآنی تبلیغات گلستان خبرداد؛

آغاز محافل کاروان قرآنی سردار دل ها در گلستان

آغاز محافل کاروان قرآنی سردار دل ها در گلستان

گرگان- رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گلستان از برگزاری کاروان قرآنی سردار دل ها به مناسبت یوم الله ۹ دی، شهادت سردار سلیمانی و ایام فاطمیه خبرداد.

سید مصطفی حسینی واعظ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت یوم الله ۹ دی و دهه بصیرت، شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ایام شهادت حضرت زهرا (س) سلسله محافل انس با قرآن کریم تحت عنوان «کاروان قرآنی سردار دل ها» در استان گلستان آغاز شد.

وی افزود: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب، مبنی بر اینکه یکی از کارهای لازم در کشور رواج جلسات تلاوت و استماع قرآنی کریم است و با هدف اُنس با قرآن کریم و ایجاد فضای قرآنی، طرح «کاروان قرآنی سردار دل ها» در مناطق شیعه و سنی نشین استان گلستان با شعار «قرآن، مکتب و سبک زندگی حاج قاسم» یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از چهارشنبه (هشت دی ماه) آغاز شده و تا ۱۷ دی ماه بیش از ۲۲ ویژه برنامه قرآنی را تقدیم عاشقان و شیفتگان کلام وحی خواهد کرد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: این طرح نورانی در ایام یوم الله ۹ دی و دهه بصیرت، شهادت سردار دل ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ایام شهادت حضرت زهرا (س) و با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت (ع) گلستان و جبهه فعالان قرآنی گلستان در قالب محافل پرشکوه اُنس با قرآن کریم در سراسر استان گلستان برنامه ریزی شده است.

حسینی واعظ ادامه داد: یکی از ویژگی های این طرح حضور و تلاوت قهرمان قرآنی کشور و استان گلستان، امیرحسین رحمتی، نفر اول مسابقات بین المللی دانش آموزان جهان اسلام و نفر اول چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کشور است.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: از نکات مثبت و ویژه این طرح می توان به استفاده از ظرفیت های بومی استان از جمله قاریان و حافظان ممتاز استانی شیعه و سنی، گروه های تواشیح و مدیحه سرایی و مفسرین و اساتید سبک زندگی قرآنی ممتاز استان گلستان اشاره کرد.

وی افزود: اهدای کمک هزینه سفر مشهد مقدس و جوایز نفیس به قید قرعه به حاضرین در محافل، پذیرایی، از دیگر برنامه های «کاروان قرآنی سردار دل ها» در سراسر گلستان است.

کد مطلب 5387596

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