پرتاب آزمایشی ۱۲ موشک فراصوت زیرکان از ناوچه و زیردریایی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اینترفکس امروز جمعه به نقل از ناوگان شمالی نیروی دریایی روسیه از پرتاب آزمایشی ۱۰ موشک کروز فراصوت «زیرکان» از یک ناوچه سنگین خبر داد. همزمان، دو موشک از همین نوع هم از یک زیردریایی شلیک شد.
«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، موشکهای فراصوت زیرکان را به عنوان بخشی از نسل جدید سامانههای تسلیحاتی بدون رقیب ارتش این کشور تلقی میکند.
وی هفته گذشته نیز با اشاره به آزمایش موفقیت آمیز موشک فراصوت زیرکان گفته بود که این موشک سال آینده در نیروی دریایی روسیه مستقر خواهد شد.
حتی وی خیلی پیشتر در سال ۲۰۱۸ گفته بود این موشکها میتوانند هر نقطهای از دنیا را هدف قرار داده و از سپر موشکی آمریکا هم عبور کنند.
موشک چند منظوره زیرکان برای حمله به اهداف دریایی و زمینی طراحی شده و میتواند اهدافی را در فاصله بیش از ۶۲۵ مایلی هدف قرار دهد.
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