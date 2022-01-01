نقش مهم دوزسوم واکسن کرونا درپیشگیری ازبیماری/ موج ششم در پیش است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیری ظهر شنبه در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی با محوریت پیش بینی روند امیکرون در اصفهان با بیان اینکه امیدواریم سال میلادی جدید نسبت به سال گذشته بهتر باشد، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود موج ششم کرونا در کشور در اواخر ماه جاری و اوایل بهمن ماه رخ دهد.

وی افزود: البته روزنه‌های امیدی وجود دارد که به دلیل رشد درصد واکسیناسیون و پوشش خوب این موج در کشور رخ ندهد اما بنا به روند بیماری در کشورهای غربی احتمال اتفاق موج ششم وجود دارد و اگر درگیر آن شویم مطمئناً روزهای سختی را همچون موج‌های قبلی رقم می‌زند.

مسئول آموزش فنی مرکز بهداشت استان اصفهان با تاکید بر امتداد خطر کرونا برای جامعه ادامه داد: جامعه دچار خوش خیالی پایان کرونا شده، همین دیروز در جلفا برای مراسم سال نوی میلادی جای سوزن انداختن نبود و این جای تأمل دارد، ما باید به زندگی با این بیماری عادت کنیم.

درگیر خوش خیالی نشویم

وی تاکید کرد: سال گذشته این موقع موج سوم تمام شد و دوباره درگیر خوش خیالی شدیم و نتیجه آن موج شدید کرونا در نیمه دوم فروردین بود، نباید تجمعات شب عید و خرید عید و سفرها مثل گذشته باشد.

شیری با تاکید بر اینکه امیکرون دنبال واکسن نزده‌هاست، اضافه کرد: در بحث سویه جدید کرونا اولین مورد واکسن نزده‌ها هستند، همچنین زدن دو دوز واکسن کرونا نباید خوش خیالی ایجاد کند دو دوز واکسن سینوفارم ۲۰ تا ۲۵ درصد و دو دوز واکسن فایزر ۳۰ تا ۳۵ درصد ایمنی ایجاد می‌کند که ایمنی بالایی نیست.

وی تصریح کرد: سه دوز واکسن ۷۵ تا ۸۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کند، زدن دوز سوم باید گوشزد شود و بیش از پیش مدنظر باشد، الان تزریق دوز سوم مورد توجه نیست و باید حساس سازی انجام شود همچنین زدن ماسک نیز باید تداوم داشته باشد.

لزوم مقابله با سیل اطلاعات

مسئول آموزش فنی مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به انتقال بیشتر ویروس از طریق سلول هوایی ابراز داشت: امیکرون به سلول راه‌های هوایی بیشتر راه پیدا می‌کند و باید زدن صحیح ماسک باید مدنظر باشد، همچنین تا می‌توانیم سوار آسانسور نشویم و رعایت نکات بهداشتی در اماکن کوچک بسته باید مدنظر باشد و تهویه اتاق‌ها به خوبی انجام شود.

وی در خصوص پخش بی رویه اطلاعات نادرست پزشکی و نقش آن در پاندمی ویروس گفت: سیل اطلاعات در همه جهان و برای همه کشورها وجود دارد و اطمینان و خوش خیالی کاذب نتیجه سیل اطلاعات است و این سیل اطلاعات می‌تواند باعث بی اعتمادی شود.

شیری ابراز داشت: همین سیل اطلاعات در آمریکا روزانه ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار آسیب می‌زند، باید برای مقابله با سیل اطلاعات از مراجع اصلی اخبار را پیگیری کنیم و از اخبار نادرست پرهیز کنیم همچنین اگر با شایعات نادرست رو به رو شدیم آن را در اختیار مراجع رسمی قرار دهمین و هر روز نیز برای یادگیری وقت بگذاریم.

وی خاطر نشان کرد: در وضعیت فعلی بهتر است حتی اگر شخصی با علائم تست منفی نیز دارد در محیط ایزوله بماند تا وضعیت بیماری کنترل شود.