مجلس با انتقال درآمد پروازهای عبوری به نیروهای مسلح مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ رحمتاله فیروزیپور با حضور در غرفه شرکت فرودگاهها در هفتمین نمایشگاه فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته، ضمن ابراز خرسندی از تلاش شرکت فرودگاهها برای نمایش فعالیتهای خود گفت: هدف از برپایی چنین نمایشگاههایی بیان اقدامات، شناسایی فرصتها و تبیین ظرفیتهای صنعت است تا در نهایت با استفاده از تجربیات و ظرفیتهای موجود، تعاملات در حوزه صنعت صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بنای نمایشگاه رشد و توسعه و افزایش کیفیت فعالیتهاست، اظهار امیدواری کرد؛ بخش پژوهشی نمایشگاه بتواند با ارزیابی مؤثر، مدل جدید رشد و توسعه و کیفیت را برای کشور فراهم کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص موضوع بند ی تبصره ۱۰ لایحه بودجه و موضوع درآمدهای هوانوردی گفت: این بند در کمیسیون تلفیق به طور کل لغو و از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد.
وی گفت: طبیعتاً درآمدهای ناشی از پروازهای عبوری میبایست صرف صنعت و توسعه زیرساختهای آن شود و با نگاه عدالتمحوری که مسئولان دارند و البته تعدد فرودگاههای کشور باید به زیرساختها و نیازهایش توجه شد و از این رو میطلبد که درآمدهای این حوزه صرف صنعت هوانوردی شود اگرچه بنده نیز مخالفتی با نهادها و دستگاههای دیگر در وزارت راه و نیروهای مسلح ندارم اما معتقدم در این راستا دولت باید برنامهریزی کند و نیازهای آنها را تأمین کند.
فیروزیپور اضافه کرد: البته به دید جهانی و قوانین ایکائو نباید درآمدهای حوزه هوانوردی را صرف اقدامات دیگر کنیم و در دنیا این مرسوم نیست و امیدواریم با تدبیر مجلس و دست اندرکاران راهکار مناسبی برای تأمین بودجه دستگاههای دیگر فراهم شود تا نیازی به این درآمدها نباشد.
وی با بیان اینکه معتقدم درآمدهای هوانوردی لازم است که صرف صنعت هوانوردی کشور شود، گفت: امروز فرودگاههای کشور به توسعه و تجهیزات فنی نیاز دارند.
وی درباره سیاستهای مجلس در خصوص توسعه و رونق صنعت هوانوردی گفت: متأسفانه صنعت هوانوردی در اولویت دولتها نبوده است و در حقیقت نگاه به صنعت هوانوردی این است که از محل درآمدهایش هزینه شود و بنابراین امیدوارم مسئولان هوایی کشور بتوانند نیازها و جایگاه خود را در صنعت اعلام و دستگاههای دیگر بتوانند در این راستا کمک رسان باشند.
گفتنی است پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد داده بود نیمی از درآمد پروازهای عبوری از آسمان ایران به صندوق توسعه حمل و نقل و نیمی دیگر به ستاد کل نیروهای مسلح برود که این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق لغو شده است.
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