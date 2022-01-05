اردشیر زابلی زاده مدیر شبکه تلویزیونی «ایران کالا» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد این شبکه و اینکه قرار است تغییراتی در روند کاری این شبکه داشته باشد یا خیر؟ بیان کرد: ما مسیر سختی را در این چند سال داشتیم، از بنگاههای اقتصادی بودجه و سرمایهای نگرفتیم در عین حال بودجه برنامه سازی شبکه هم باید تامین میشد.
وی ادامه داد: ما به تجهیزات و نیروی انسانی خوب نیاز داشتیم تا بتوانیم محتوای مورد نظر خود را تامین کنیم. از آن طرف هم از کسانی حمایت میکردیم که بنگاههای کوچک و متوسط بودند. بنگاههای کوچک و متوسط در کشور توان مالی بالایی ندارند در حالی که در دنیا بخش اعظم اقتصاد کشورشان را تامین میکنند. اینجا اما چون با مشکلات اقتصادی رو به رو بودهاند خودشان توانمند نبودند در نتیجه نمیتوانستند به ما کمک مالی کنند و اسپانسر برنامه باشند.
فکر میکردند چون رایگان هستیم کیفیت خروجی پایین است
مدیر ایران کالا تصریح کرد: اندک افرادی بودند که میتوانستند کمک کنند و شاید ۲ درصد بودند که حمایت ملی داشتند و البته حمایت ما از این بنگاهها به صورت رایگان بوده است. حتی همین حمایت رایگان ما هم باعث شد که برخی از این بنگاهها در ابتدای فعالیت شبکه فکر کنند چون رایگان است کیفیت کار ما پایین است و کمتر سراغ ما میآمدند.
وی به تغییر این تفکر در این چند سال اشاره و عنوان کرد: با ساخت برنامههای نمایشی و تبلیغی و… آنقدر کار این شرکتهای دانش بنیان و بنگاههای کوچک اقتصادی به خوبی دیده شد که خودشان از ما تشکر میکردند و حتی میگفتند دیگر ما را تبلیغ نکنید.
زابلی زاده درباره اینکه شبکه در حال حاضر میتواند بودجهاش را از این بنگاهها دربیاورد یا خیر؟ عنوان کرد: این موضوع در حال حاضر در سیاست ما نیست که بخواهیم با درآمدهای این چنینی و از طریق اسپانسر شبکه را بچرخانیم.
وی درباره مشکلات مالی نیز گفت: درآمد سازمان هنوز خیلی بالا نیست و ما هنوز با مشکلات مالی مواجه هستیم و این نیازمند سیاستگذاری جدیدی است.
مدیر ایران کالا با اشاره به برخی رویکردها برای افزایش مخاطب عنوان کرد: آیتمهایی درباره بورس و همچنین قیمت کالاها به شبکه اضافه کردیم که مخاطب ما را افزایش داده است، هم در توسعه ژانرهای تلویزیونی و هم در گسترش زیرنویسها تلاش میکنیم تا شبکه مخاطب بیشتری داشته باشد.
یک اشتباه در نظرسنجیهای صداوسیما
وی در پاسخ به اینکه چه آماری از مخاطبان شبکه دارد و چرا این شبکه هیچ گاه در نظرسنجیهای صداوسیما دیده نشده است، گفت: به نظرم سازمان در نظرسنجیها نوعی اشتباه در سنجش جامعه مخاطبین ما دارد چون جامعه مخاطبان ما مثل شبکه یک یا دیگر شبکههای سراسری نیست.
زابلی زاده درباره رویکرد شبکه و اینکه مسائل اقتصادی در دیگر شبکهها بهتر دیده میشود نیز پاسخ داد: ما همین الان ضعفها را هم میگوییم و آسیب شناسی هم میکنیم، شاید نکاتی که در ایران کالا گفته میشود از چالشها در دیگر شبکهها قویتر و کارشناسی تر است چون پشت بسیاری از این چالشها نگاهی است که با مشورت جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان هستند به دست آمده است.
وی اضافه کرد: جامعه مخاطب ما عموم مردم نیست بلکه بیشتر اقتصاددانان و بنگاههای اقتصادی هستند، در نتیجه وقتی کار پژوهشی و نظرسنجی صورت میگیرد باید به میان این مخاطبان بروند.
پخش فیلم سینمایی با رویکرد اقتصادی
مدیر ایران کالا یادآور شد: به دنبال برنامه سازی در حوزه نمایشی و ژانرهای مختلف هستیم و اکنون با نگاه اقتصادی فیلمهای سینمایی بسیار خوبی را هم پخش میکنیم که موضوعشان کسب و کار است.
وی درباره حضور چهرهها در این شبکه برای معرفی برندها و تبلیغات کالاها عنوان کرد: ما اعتقاد نداریم که به مردم دروغ میگوییم که بخواهیم بابت آن از ایدههای تبلیغاتی به معنای مرسوم استفاده کنیم. وظیفه ما این است که کاری کنیم که مردم باورشان به کالاهای خودمان بالا برود. ما دنبال سلبریتی ها نیستیم و قصدمان این است که اگر خدماتی صورت میگیرد به مردم معرفی کنیم و اگر هم ندارد دنبالش نمیرویم.
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