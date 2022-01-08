به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، صبح شنبه در دیدار با مردم منطقه دهنو یزد در امامزاده سید زکی الدین (ع) با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی اظهار داشت: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توانست با حرکت جهانی در میان ملل اسلامی و گره زدن امامت و ولایت و جمع کردن افرادی که دل سوخته داشتند و می‌خواستند روزی به وحدت دست پیدا کنند و بتوانند پاسخ جنایت‌های آمریکا و عیادی‌اش در منطقه را بدهند، این آرزوی بزرگ را محقق کرد.

وی بیان کرد: سردار سلیمانی در جبهه های نبرد حق علیه باطل در طول هشت سال دفاع مقدس، در ماموریت جنوب شرق کشور و در مقابله با اشرار لحظه ای آرام ننشست تا از کشور و ملت خود دفاع کند و آنگاه که در حمایت از مظلومان تاریخ در غرب آسیا ماموریت یافت هم لحظه ای آرام نداشت تا به مردم مظلوم کمک کرده و حق آنها را از استکبار جهانی بگیرد.

جوکار با تاکید بر اینکه وجود حاج قاسم سلیمانی هراس بر دل آمریکا و رژیم صهیونیستی و عیادی آنها می انداخت، تصریح کرد: بارها تلاش کردند که در میدان نبرد حاج قاسم سلیمانی را ترور کنند ولی نتوانستند؛ آن زمانی که حرم مطهر حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) در خطر بود ایشان در آنجا حاضر بود و شر تروریست ها را از جامعه اسلامی کم کرد.

نماینده مردم یزد و اشکذر با اشاره به اینکه تروریست‌ها آمده بودند انتقامی که نتوانستند در صدر اسلام از نبی مکرم اسلام (ص) بگیرند از شیعیان امیرالمومنین (ع) بگیرند، افزود: داعشی‌ها دست پروردگان آمریکا و صهیونیست و سعودی‌ها بودند ولی حاج قاسم سلیمانی این مرد شجاع و مدبر به مردم قول راسخ داد که تا سه ماه دیگر اثری از داعش در این دنیا نخواهد بود و این قول خود را عملی کرد.

جوکار با تاکید بر اینکه دادن چنین قولی اهمیت بسیاری دارد، تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی هم یک چهره نظامی و هم یک چهره نخبه امنیتی و اطلاعاتی بود و علاوه بر روحیه نظامی خود، چهره ای مردمی و مهربان با مردم و به ویژه محرومان داشت و همانطوری که در دل دشمنان ترس او وجود داشت، مهر او هم در دل محرومان جامعه وجود داشت.

وی تصریح کرد: امروز انصارالله که افتخار جهان اسلام است و مقاومت و ارتش سوریه که توسط حاج قاسم تقویت شد؛ حشدالشعبی در عراق که فرزندان حاج قاسم هستند و جوانان مملکت خودمان که همه پیروان سردار دلها هستند تفکر این شهید والامقام را زنده نگاه می‌دارند و با وجودی که این شخصیت بزرگ را به صورت فیزیکی حذف کردید ولی مکتب حاج قاسم تداوم دارد و انسان ساز است.

جوکار تاکید کرد: این مکتب رزمنده‌ساز است و در حقیقت به دنبال حقایق می‌گردد و آنچه که در آینده خواهیم دید این است که انشاالله حق به واسطه این مکتب به پا می‌خیزد و در جای خودش می‌ایستد.