تقابل نفتی ها در آبادان/۳ بازیکن مقابل تیم سابق خود بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان عصر امروز در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه تختی آبادان مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در پایان شاگردان فراز کمالوند با ۲ گل نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند.

فرزین گروسیان، امید خالدی، محمد طیبی، رضا یزدان‌دوست، حسین ساکی (۶۴ سیدفاخر تهامی)، محمود مطلق زاده، امید حامدی‌فر، محمدرضا غبیشاوی (۷۰ علی امیری)، مهدی ممی‌زاده (۶۴ عباس بوعذار)، طالب ریکانی (۸۱ حکیم نصاری) و حسن بیت سعید نفرات تشکیل دهنده تیم صنعت نفت آبادان بودند.

مسعود پورمحمد، علیرضا دغاغله، مجتبی لطفی (۹۰ مصطفی نائیج‌پور)، علی عبدالله‌زاده، مجید عیدی، مهران امیری (۵۵ میثم نقی‌زاده)، مسلم مجدمی، محمد بلبلی، محمدمهدی احمدی، مهرداد هدایتیان (۶۶ امیر روستایی) و میرهادی میرجوان برای تیم نفت مسجد سلیمان به میدان رفتند.

دقیقه ۱۴: ارسال امید خالدی به درون محوطه جریمه نفت مسجدسلیمان با ضربه سر طالب ریکانی کاپیتان زردپوشان تبدیل به گل اول میزبان شد.

دقیقه ۷۸: شوت محمود مطلق‌زاده از پشت محوطه جریمه نفت مسجدسلیمان پس از برخورد به علی عبدالله‌زاده مدافع این تیم به درون دروازه غلطید و دومین گل شاگردان منصوریان به ثبت رسید.

دقیقه ۸۴: شوت محکم محمد بلبلی پس از برخورد به تیر افقی دروازه نفت آبادان به زمین بازگشت.

مسلم مجدمی و علی عبدالله زاده که سابقه پوشیدن پیراهن صنعت نفت آبادان را در کارنامه دارند امروز مقابل تیم سابق خود به میدان رفتند.

تعدادی از هواداران نفت آبادان از ساختمان‌های اطراف ورزشگاه بازی را تماشا کردند.

محمد طیبی بازیکن سابق نفت مسجد سلیمان امروز با پیراهن تیم نفت آبادان مقابل تیم سابقش به میدان رفت.

حسین ساکی، حکیم نصاری، طالب ریکانی و محمد طیبی از نفت آبادان و میرهادی میرجوان از نفت مسجدسلیمان در این بازی کارت زرد دریافت کردند.

امید حامدی فر از تیم صنعت نفت آبادان با دریافت کارت قرمز در دقیقه ۸۰ از بازی اخراج شد.

تیم صنعت نفت آبادان با کسب این پیروزی و با ۱۶ امتیاز درمکان یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت و تیم نفت مسجدسلیمان نیز با ۱۱ امتیاز در مکان پانزدهم جدول رده بندی باقی ماند.

سیدرضا مهدوی به همراه هادی طوسی و مرتضی سلمان‌نژاد قضاوت این بازی را برعهده داشت.

بیست و سوم دی ماه تیم‌های صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال به ترتیب به مصاف تیم‌های هوادار تهران و استقلال تهران می‌روند.