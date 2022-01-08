حمله اشغالگران صهیونیست به چند روستا در رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، عصر شنبه پس از حمله اشغالگران صهیونیست به روستای «عابود» در شمال غربی رام الله، درگیری شدیدی بین اشغالگران صهیونیست و شهروندان فلسطینی رخ داد.

خبرنگار خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر به سوی شهروندان غیر مسلح، گلوله‌های جنگی، بمب صوتی و گاز اشک آور شلیک کردند. در مقابل مردم فلسطین نیز با پرتاب سنگ به مقابله برخاستند.

در همین راستا، نیروهای اشغالگر صهیونیستی به روستای «دیرنظام» در شمال غربی رام الله نیز حمله کردند. این در حالی بود که شهرک نشینان تنها ورودی باز روستا را مسدود کردند.

اخیراً روستای دیر نظام شاهد حملات مکرر نیروهای نظامی اشغالگر صهیونیست و شهرک نشینان بوده است.

اشغالگران ورودی شمالی و جنوبی این روستا را با دروازه‌های آهنی مسدود کرده‌اند و در ورودی دیگر یک ایست بازرسی ایجاد کرده‌اند و مانع تردد شهروندان فلسطینی می‌شوند و به صورت مداوم آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.