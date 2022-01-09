به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یک‌شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، خطاب به نمایندگان مجلس درخواست کرد که به کلیات این لایحه رأی موافق دهند و ادامه داد: دلیل این تقاضا این است که اگر بنا باشد ریل اقتصاد تغییر کند، یا فرمایش رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه به دست این دولت و این مجلس عملیاتی شود، چاره ای نداریم جز اینکه قدم‌هایی برداریم که این قدم ها حسب ظاهر آثاری دارد که این آثار باید مدیریت شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی در کنار اصلاحات پارامترهای قواعد بازنشستگی کشور و مدیریت هزینه‌های جاری دولت از تصمیمات مهم و اساسی است که دولت گذشته معمولاً در این زمینه‌ها پای کار نمی‌آمد، اما آقای رئیسی این موارد را صادقانه در لایحه بودجه عنوان کرده است.

وی اضافه کرد: ما در مجلس می‌توانیم کلیات را رد کنیم و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده‌ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: لازمه حذف ارز ترجیحی این است که کار بسیار خوبی که دولت بیش از ۳ ماه است، شروع کرده ولی هنوز آن را رونمایی نکرده، اجرایی شود. همین دو سه روز قبل در بانک مرکزی گزارش مفصل آن برای بنده ارائه شد و بانک مرکزی به درخواست دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای طراحی کرده که براساس آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصاً به رئیس جمهور عرض کردم اگر بتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنید، این برگ برنده شما و باعث افتخار دولت، مجلس و نظام خواهد شد.

وی ادامه داد: نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ترجیحی آماده شده است و بانک مرکزی این درخواست را داشت چنانچه مجلس اجازه دهد، این مهم در صحن و کمیسیون تلفیق برای نمایندگان رونمایی شود، لذا اگر توصیه به رأی مثبت به کلیات می کنیم، با همین شرط و شروط است.