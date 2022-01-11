امکان الحاق حتی یک مترمربع زمین به محدوده شهری زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش، افزود: در حال حاضر دلالان و بنگاه‌های معاملات ملکی اقدام به فضاسازی کاذب درخصوص خرید و فروش فیش زمین‌های خارج از محدوده کرده‌اند که این امر غیرقانونی بود و شهروندان به هیچ‌وجه این نوع تبلیغات را باور نکرده و فریب دلالان و سودجویان را نخورند.

وی متذکر شد: متاسفانه تعاونی‌ها اراضی زراعی خارج از محدوده را خریداری کرده و تبدیل به سهام و فیش می‌کنند و به قیمت‌هایی به فروش می‌رسانند که این امر غیرقانونی است و باید با این امر برخورد جدی و عملی صورت بگیرد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان زنجان افزود: شهروندان زنجانی به هیچ‌وجه شایعات دلالان و سودجویان در خصوص الحاق این زمین‌ها را باور نکنند و این اراضی، جزو اراضی کشاورزی بوده و هرگز زمین کشاورزی تبدیل به اراضی مسکونی و الحاق به محدوده نخواهد شد.

بیات‌منش با بیان اینکه طرح جامع شهر زنجان با مشارکت کارگروه زیر بنایی، استانداری، شورای شهر و شهرداری تهیه شده است، گفت: این طرح در کارگروه زیر بنایی تصویب شده و زیرنظر همه دستگاه‌های اجرایی در شورای برنامه‌ریزی و در شورای عالی معماری شهرسازی تصویب شده است.

این مسئول با بیان اینکه افق طرح جامع شهری زنجان ۱۰ ساله است، تصریح کرد: شهر زنجان به تناسب جمعیت خود، به اندازه کافی زمین در داخل محدوده شهری خود دارد و نیازی به الحاق محدوده جدید نیست و تنها به جز زمین‌هایی که در قانون برای ساخت واحدهای مسکونی طرح جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده زمین جدید به محدود افزوده نخواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: مردم استان از خرید و فروش این اراضی که ارزش واقعی آن بسیار کمتر از قیمت معامله شده، توسط دلالان و بنگاه‌داران است، موکدا خودداری کنند.

بیات‌منش با بیان اینکه شهروندان زنجانی فریب تبلیغات خلاف قانون اعضای هئیت مدیره تعاونی‌های مسکن را نخورند، تصریح کرد: متولی حوزه زمین و مسکن، اداره‌کل راه و شهرسازی است و دستگاه‌های نظارتی و همچنین جهادکشاورزی و اداره‌کل تعاون استان باید در این زمینه مراقبت کنند که برخی افراد در تعاونی‌ها اقدام به سودجویی و فریب مردم نکنند.

وی با بیان اینکه طبق دستور قضایی اعلام شده هرنوع ساخت و ساز مسکن باید زیر نظر مجموعه اداره‌کل راه‌وشهرسازی باشد، افزود: همشهریان نسبت به خرید فیش مسکن و زمین که توسط شرکت‌های تعاونی و دلالان انجام می‌شود اقدام نکنند و تحت تاثیر فریب این سودجویان قرار نگیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: در دوره‌های گذشته افراد راه‌کارهای فرار قانونی را یاد گرفته و با تغییر اراضی کشاورزی که ضامن تامین امنیت غذایی و محیط‌زیست کشور است، مرتکب جرم می شوند.

بیات‌منش ادامه داد: تنها سود خرید و فروش فیش‌های مورد اشاره عاید بنگاه‌داران و دلالان می‌شود که در این میان از ناآگاهی مردم استفاده کرده و زمین‌ها را به صورت فیش در اختیار مردم قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه طبق دستور مقام قضایی همشهریان باید در جریان فعالیت تعاونی‌های مسکن قرار گیرند، افزود: متولی الحاق به پیگیری به محدوده شهری، راه و شهرسازی است و یک متر مربع زمین به محدوده شهر الحاق نمی‌شود و اگر همشهریان فیشی خرید کنند، قیمت آن به شدت پایین خواهد آمد و متاسفانه خرید و فروش در استان توسط مردم انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان یاد آورشد: ما وظیفه نظارتی نداریم ولی طبق آمار و اطلاعات رسیده به اداره حراست و معاونت املاک راه و شهرسازی استان این فیش‌ها متاسفانه در استان زنجان خرید و فروش می‌شود.

وی با بیان اینکه اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان فعالیت بنگاه‌ها را رصد کرده و از نوشتن قول نامه و مستند کردن این نوع معاملات توسط بنگاه‌ها خود داری کنند، افزود: خرید و فروش فیش در بنگاه‌های املاک ممنوع است.