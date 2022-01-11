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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۲

آماری عجیب برای یک مربی؛ ۵ استعفا در ۱۰ ماه از کمالوند

آماری عجیب برای یک مربی؛ ۵ استعفا در ۱۰ ماه از کمالوند

فراز کمالوند شب گذشته از ادامه همکاری با نفت مسجد سلیمان کنار رفت تا پنحمین استعفای او در ۱۰ ماه اخیر شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، درست در آستانه دیدار نفت مسجد سلیمان مقابل استقلال در آخرین هفته از نیم فصل نخست لیگ برتر، فراز کمالوند از ادامه همکاری با مسجد سلیمانی‌ها استعفا داد و به شکل توافقی از این تیم جدا شد تا تقابل جالب دستیار سابق مجیدی و استقلال شکل نگیرد. این پنجمین استعفای کمالوند در ۱۰ ماه گذشته بود تا رکورد هر دو ماه یک استعفا را از این مربی باتجربه شاهد باشیم.

اولین استعفا از پنجگانه کمالوند درست ۲۴ ساعت قبل از حضور در استقلال در نقش مدیر فنی اتفاق افتاد. کمالوند که هدایت تیم شاهین بوشهر در لیگ یک را بر عهده داشت، از همکاری با این تیم کناره‌گیری کرد تا همکاری‌اش با فرهاد مجیدی را آغاز کند. وی روز ۱۵ اسفند از شاهین بوشهر استعفا داد و در روز ۱۶ اسفند در استقلال مشغول به کار شد.

با اینکه حضور کمالوند روی نیمکت استقلال تجربه خوبی برای این مربی بود، اما وی تنها تا پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با آبی پوشان ادامه داد و بلافاصله پس از بازگشت از عربستان از ادامه همکاری با این تیم استعفا داد تا در نقش سرمربی به سایپا بپیوندد.

همکاری کمالوند با سایپا در حال سقوط دوام زیادی نیافت و در حالی که ۳ هفته به پایان فصل قبل باقی مانده بود، کمالوند از هدایت این تیم هم کناره‌گیری کرد.

وی در آغاز دوران پیش فصل به عنوان سرمربی به تراکتور پیوست و در حالی که هنوز فصل شروع نشده بود از هدایت این تیم هم استعفا داد و چند روز بعد به عنوان سرمربی نفت مسجد سلیمان معرفی شد. با اینکه در این مدت بارها صحبت از تغییرات روی نیمکت نفت مسجد سلیمان شده و کمالوند هم در چند نوبت تمایل به جدایی از این تیم را اعلام کرده بود، اما همکاری وی با تیم مسجد سلیمانی نزدیک به نیم فصل ادامه یافت.

سرانجام شب گذشته و در آستانه دیدار استقلال و نفت مسجد سلیمان، کمالوند به صورت توافقی زرد پوشان مسجد سلیمان جدا شد تا این پنجمین استعفای او در ۱۰ ماه گذشته باشد و رکورد جدیدی به نام وی در فوتبال ایران ثبت گردد.

کد مطلب 5397013

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