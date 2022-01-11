قلب مهندسی شده خوک به انسان پیوند زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، به گفته پزشکان این بیمار ۳ روز پس از عمل جراحی وضعیت مناسبی داشت، هرچند هنوز برای موفقیت آمیز اعلام کردن عمل جراحی مذکور زود است.

با این وجود پیوند قلب مذکور به انسان یک گام مهم در حوزه پزشکی به حساب می آید و پس از چند دهه تحقیقات درباره استفاده از اعضای بدن حیوانات برای نجات جان انسان انجام شده است. به گفته پزشکان این عملیات نشان داد قلب مهندسی ژنتیک شده حیوان می تواند در بدن انسان فعالیت کند.

دریافت کننده این پیوند دیوید بنت ۵۷ ساله است. او از عدم تضمین موفقیت عمل جراحی اطلاع داشت اما در معرض خطر مرگ قرار داشت.

بنت یک روز قبل از جراحی گفته بود: یا باید بمیرم یا این پیوند را انجام دهم. می خواهم زنده بمانم. می دانم عمل جراحی تیری در تاریکی است اما آخرین گزینه انتخابم است.

روز گذشته بنت بدون نیاز به دستگاه ها تنفس می کرد اما همچنان به یک ماشین قلب و ریه متصل بود تا به عملکرد قلب تازه اش کمک شود. چند هفته آینده برای این بیمار حیاتی است زیرا وی دوران نقاهت جراحی را می گذراند و پزشکان به دقت عملکرد قلب وی را رصد می کنند.

آمریکا با کمبود قابل توجه اعضای انسانی قابل اهدا برای پیوند روبرو است و همین امر سبب شده محققان به دنبال روشی برای استفاده از اعضای بدن حیوانات باشند.

در این عملیات جراحان از قلب خوکی استفاده کردند که با مهندسی ژنتیک، قند موجود در سلول های آن از بین رفته بود. این قند عامل اصلی رد سریع عضو پیوندی در بدن است. دکتر دیوید کلاسن پزشک ارشد شبکه اشتراک گذاری اعضای بدن(Unos) در آمریکا درباره این عمل جراحی می گوید: فکر می کنم این عمل جراحی نقطه تحول مهمی است.

هم اکنون چند شرکت فناوری زیستی مشغول توسعه اعضای بدن خوک برای پیوند در انسان هستند. به عنوان مثال قلبی که در عمل جراحی اعلام شده، به شرکت Revivicor تعلق دارد که زیر مجموعه «یونایتد تراپیکز» است.

سازمان غذا و دارو آمریکا که بر عمل های پیوند آزمایشی تحت آنچه اجازه اضطراری «دلسوزانه» نام گرفته اجازه انجام این عملیات را داده است. این اجازه زمانی صادر می شود که بیمار در معرض خطر مرگ است و هیچ گزینه دیگری پیش رو ندارد.