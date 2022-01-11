به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «چراغ» شبکه پنج سیما در هفته جاری میزبان «مهسا تدین سعدی» قاضی، استاد دانشگاه و مشاور قضائی دادگستری و دادیار خانواده بود.
تدین سعدی با اشاره به وضعیت کنونی عفاف و حجاب گفت: هر مسألهای علاوه بر لایه بیرونی که هر کسی قدرت دیدن آن را دارد و میتواند خوب یا بد بودن آن را تشخیص دهد یک لایهی عمیقتر و پنهانیتر نیز داراست که هر کسی قادر به فهم و درک آن نیست. عموماً افرادی که در دادگستری شاغل هستند و با پروندههای مختلفی مواجه اند، بیشتر متوجه این لایه عمیقتر هستند. آسیبهایی که چه بسا از یک اتفاق ساده نشئت گرفته و منجر به تشکیل پرونده شده است که در برخی موارد به چالشهای بزرگ حقوقی، یا جنایت تبدیل میشود. بحث پوشش هم از این امر مستثنی نیست. آسیبهای مربوط به این حوزه از یک تعارض یا متلک پراکنی شروع میشود تا جرایم بزرگتر و حتی منجر به دزدی هم میشود. به عبارتی فردی که با هدف دزدی وارد جامعه میشود میخواهد برباید و برود، طبیعتاً جایی که زودتر به نتیجه برسد برای او جلب توجه خواهد کرد. برای مثال در پروندهای خانمی بودند که پوشش مناسبی نداشتند و طلاهایشان پیدا بوده و همین امر منجر شده بود که طلاهایش مورد سرقت قرار گیرد. گاهی هم ممکن است در لحظه بحث دزدی صورت گیرد برای مثال پروندهای داشتیم که راننده گرفتاری مالی داشت و تعریف میکردند که وقتی خانم میخواست کرایه را پرداخت کند، النگوی خانم نظر او را جلب میکند و در همان لحظه انگیزهای میشود که برای رفع مشکل مالی آن را بدزدد لذا ماشین را چپ میکند و النگوی خانم را می دزدد.
وی تصریح کرد: این مشکلات محدود به قشر خاص یا سن و یا میزان تحصیلات نیست. طبیعتاً مسائل اجتماعی اقتضائاتی دارد که در پی آن آسیبهایی بوجود میآید. برای مثال پروندهای بود که در محیط کاری خانم و آقا هر کدام زندگی متاهلی خودشان را داشتند، فرزند داشتند ولی با این وجود در پی تعامل و صحبتهایی که داشتند کم کم رابطه از حالت متعارف خارج میشود و در نهایت خانوادهها مطلع میشوند. خانواده آقا به محل کارش میروند و در محل کار درگیری فیزیکی رخ میدهد و شوهر آن خانم هم زنش را طلاق میدهد.
بسیاری از مشکلات خانوادگی ناشی از عدم رعایت حریمها است
وی یادآور شد: نکتهی حائز اهمیت این است که در خانواده و در روابط فامیلی هم علیرغم شناخت خانوادهها از یکدیگر اگر حریمها رعایت نشود، مشکلات جبران ناپذیری بوجود خواهد آمد. لذا نمیتوان به بهانه شناخت بیشتر ادعا کرد که رعایت رفتار و نوع پوشش افراد در روابط اجتماعی تأثیری ندارد. برای مثال پروندهای داشتیم که خانم بدلیل عدم رعایت پوشش مناسب در رفت و آمدهای خانوادگی، مورد توجه یکی از آقایان در خانواده قرار گرفته بود و آقا جذب ایشان میشود و در نهایت ارتباط به جایی میرسد که همسر خانم متوجه خیانت میشود و خانم هم برای اثبات اینکه پشیمان هست، در حضور همسرش، بدون اینکه آن آقایی که با او رابطه داشت در جریان باشد در منزلش قرار دیدار میگذارد و به منزلش دعوت میکند ولی با ورود آقا به منزل همسرش شروع به درگیری میکند و در پی ضرب و شتم، آن آقا به قتل می رسند.
این مشاور قضائی دادگستری و دادیار خانواده در بخشی از سخنانش گفت: گاهی برخی از خانمها خودشان قربانی این بی بند و باری میشوند. برای مثال مورد پروندهای بود که خانم جوانی عقد کرده بودند، در پی برخوردهای سردِ آقا در روابط خودشان، متوجه میشوند که زن دیگری در زندگی آنهاست ولی به هر حال خیانت برای یک خانم قابل تحمل نیست. در نهایت وقتی این خانم می بیند نمیتواند راه به جایی ببرد، اقدام به خودکشی میکند. چون بُعد روانی، عاطفی و احساسی در خانمها غلبه دارد، خانمها عواطف و هیجاناتشان بیشتر از آقایان هست. بخاطر همین ویژگی، وقتی یک اتفاق ناگواری رخ میدهد تحمل کردنش برای خانم خیلی سختتر هست و بیشترین سهم در مشکل و آسیبی که وارد میشود متوجه خانمهاست. چه خانم خودش مقصر باشد و یا نباشد باز هم بیشترین آسیب سهم خانم است. برای مثال پروندهای بود که آقا به همسرش خیانت کرده بود و چون خانم توان تحمل خیانت را نداشت، قادر به ادامهی زندگی با مرد نشد و از او طلاق گرفت و در این میان علاوه بر خانم فرزندان طلاق هم آسیب میبینند و حتی خود مرد هم آسیب می بیند. لذا همه افراد باید متوجه واقعیتها و لایههای پنهان اتفاقات کنونی جامعه باشند و هر کس به سهم خود در حفظ امنیت فردی و اجتماعی تلاش کند و لایههای پنهان زندگی را هم ببیند که وقتی فاصله و حد و حدود لازم در روابط رعایت نشود، ریشه و بنیان زندگی افراد را از بین میبرد. درست است که مسائل اقتصادی زیادی هم در جامعه وجود دارد و مردم را به سختی انداخته است اما مسائل اقتصادی شاخ و برگهای زندگی هر خانوادهای را تحت تأثیر قرار میدهد نه بنیان و ریشهی خانواده که تعهد و وفاداری و امنیت و سلامت روانی آنهاست. لذا باید توجه داشت زندگی انسان، اجتماعی است و هر خطایی که رخ دهد آسیب آن به دیگر افراد پیرامون ما نیز میرسد.
لازم بذکر است برنامه تلویزیونی چراغ در فصل سوم، در روزهای یکشنبه و سه شنبه حوالی ساعت ۲۲ از شبکه ۵ سیما به روی آنتن میرود و هر هفته یک چالش را مورد بحث و گفتگو قرار میدهد و یک نظرسنجی هفتگی برگزار میکند.
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