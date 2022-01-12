کره جنوبی برای پرداخت غرامت به یک سرمایه گذار ایرانی مجوز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، وزارت خارجه کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد که آمریکا به این کشور برای پرداخت بدهی معوقه به گروه «دیانی» ایران مجوز داده است.

این مجوز بر اساس درخواست مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ISDS) در سال ۲۰۱۸، ارائه شده است.

به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، دفتر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در تاریخ ۶ ژانویه (۱۶ دی)، مجوزی ویژه صادر کرد که به موجب آن، دولت سئول می‌تواند به سرمایه گذار ایرانی بر سر مالکیت ناموفق «دوو الکترونیک» در سال ۲۰۱۰، غرامت بپردازد.

کره جنوبی برخورداری از این مجوز را برای تکمیل سریع پرونده گروه دیانی که یکی از موارد حل نشده میان سئول- تهران است مهم ارزیابی کرده و انتظار دارد که این امر به بهبود روابط دوجانبه کمک کند.

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ISDS) در ژوئن ۲۰۱۸ به دولت کره دستور داد تا به گروه دیانی حدود ۶۳ میلیون دلار بپردازد اما این پرداخت به علت تحریم‌های آمریکا معوق ماند.

اکنون کره جنوبی می‌گوید که با برخورداری از این مجوز ویژه می‌تواند از سیستم مالی آمریکا برای ارسال پول به گروه دیانی استفاده کند حال آنکه رقم دقیق مبلغی که قرار است ارسال شود، از طریق رایزنی‌های بعدی تعیین خواهد شد.

این در حالی است که مقامات سئول همچنان تاکید می‌کنند که سرنوشت هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است، به نتیجه مذاکرات وین بستگی دارد.