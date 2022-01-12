به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدی، با اشاره به تداوم سیاستهای منطقه برای تبدیل بوستان جنگلی سرخهحصار به قطب گردشگری شرق تهران گفت: پارک سرخهحصار با وسعتی باغ بر ۶۱۲ هکتار دارای ظرفیتهای فروانی است که در قالب این طرح امکانات مختلف برای استفاده شهروندان ایجاد میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ایجاد قطب گردشگری شرق تهران افزود: در حال حاضر، مطالعات امکانسنجی، ارائه مدل مالی و در نهایت تهیه بستههای مشارکتی در دستور کار قرار دارد. چندین پروژه شامل، توافق برای آزاد سازی اراضی ساصد و دوشان تپه، پروژههای قطب گردشگری شرق تهران، تعیین تکلیف پایانه شرق جدید و راه اندازی کارخانه آسفالت، پروژه mrf، تعریض خیابان پیروزی و ساماندهی مجموعه بازارچه شهرستانی در دست پیگیری است.
وی، پروژه مسجد علی اکبر (ع)، سوله بحران، پردیس مهر، احداث پارکینگهای درب اول و سوم بوستان سرخهحصار، مرمت معبر سنگی بوستان نرگس سرخهحصار، ایجاد مسیر دوچرخه سواری از دیگر پروژههای منطقه برشمرد که پیشرفت مناسبی داشته و در آینده نزدیک به بهره برداری میرسد.
احمدی خاطر نشان کرد: جابجایی تیرهای برق معارض منطقه نیز در دو مرحله در سال جاری و آینده در دستور کار قرار دارد. اهتمام جدی در برخورد با تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز وجود دارد و آرا مربوط به آن اجرا شده و عوامل نظارتی در نواحی چهارگانه و حریم به طور مداوم در سطح محدوده گشت زنی دارند و با تخلفات صورت گرفته و سودجویی افراد مختلف مقابله میکنند.
شهردار منطقه ۱۳ گفت: قرارگاه جهادی با محوریت طرح انضباط شهری و رفع سد معبر تشکیل شده است که همکاری و هماهنگی لازم با نهادها و سازمانهای مربوطه ازجمله فاتب، دادستانی و پلیس راهور برای پیشبرد امور و خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان انجام میشود.
احمدی افزود: خوشبختانه، منطقه ۱۳ در زمینه پیشرفت پروژهها و همچنین سامانههای ۱۳۷ و ۱۸۸۸، جایگاه و رتبه مناسبی دارد که امیدوارم با تداوم این روند، عملکرد منطقه بهبود یابد.
وی با اشاره به وضعیت درآمدی منطقه یادآور شد: درآمد شهرداری منطقه ۱۳ نسبت به چند ماه گذشته با رشد همراه بوده که منجر به تحقق ۱۰۲ درصدی بودجه درآمدی منطقه شده و تلاش میکنیم که این روند تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد.
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