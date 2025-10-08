به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران درباره جزئیات احداث متروی شهید یاسینی در منطقه ۱۳ تهران اظهارداشت: در راستای اجرای دستور شهردار تهران مبنی بر تسریع در احداث ایستگاه‌های جدید خط ۲، عملیات تملک و آزادسازی اراضی در این منطقه وارد فاز اجرایی شده است. خط ۲ مترو در بحث توسعه ای، دو ایستگاه در محدوده یاسینی دارد که یکی از آنها دسترسی شهروندان به پارک سرخه حصار را در محدوه پیست دوچرخه سواری فراهم می‌کند و یک ایستگاه دیگر به سمت ترمینال شرق و درب ۴ سرخه حصار است و تسهیل تردد برای روستاهای هاجرآباد و همه‌سین را فراهم می‌کند.

وی بیان داشت: این منطقه‌ی شهرداری خود را در کنار شرکت مترو می‌داند؛ ما با تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای در کنار این پروژه مهم ایستاده‌ایم تا با تکمیل توسعه شرقی خط ۲، گامی مؤثر در بهبود دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و ارتقای کیفیت زندگی در شرق تهران برداشته شود.

وی همچنین درباره تعریض خیابان پیروزی اظهارداشت: ۲۲ پلاک در خیابان پیروزی داریم که با وجود امتیازات شهرداری برای عقب نشینی موافقت نکردند. الان برای تملک این زمینها بالغ بر ۳.۷ همت پول باید برای عقب نشینی بپردازیم. طرحی را برای این کار آماده کردیم و در آن تصمیم گرفتیم حداکثر تراکم و یک سری امتیازات مثلا در بحث پارکینگ را به آنها بدهیم تا عقب نشینی را انجام دهند.

نوری ادامه داد: ۱۱ پلاک با این کار موافقت نکردند و قدیمی ترین از آنها پمپ بنزین خیابان پیروزی بود. البته در جلسه ای موفق به توجیه و کسب رضایت آنها شدیم.

شهردار منطقه ۱۳ عنوان کرد: در نهایت با ۸۰۰ میلیارد تومان و ۳.۲ همت صرفه جویی این اتفاق می افتد و خیابان پیروزی تعریض خواهد شد.

وی در خصوص پارک جنگلی سرخه حصار نیز یادآور شد: برای رفع ناامنی این بوستان ۴ دوربین گردان با زوم بالا و ۴۰ دوربین نظارتی را نصب کردیم. همچنین ۴ دوربین پلاک خوان نصب کردیم که به دلیل مشکلاتی هنوز عملیاتی نشده است. تعداد افراد یگان حفاظت مستقر در پارک را به ۱۲ نفر افزایش دادیم.

نوری بیان کرد: در بوستان سرخه حصار، دو هزار درخت را به واسطه آفت زدگی حذف کرده بودیم و به جای آن ۱۲ هزار درخت کاشتیم. در این بوستان دو چاه از ۶ چاه کار می‌کرد اما امروز هر ۶ چاه در حال بهره برداری است. پیمانکار تخصصی آب به صورت B.M.S در سرخه حصار کار می کند و لوله گذاری ها انجام می شود. در مسیل جاجرود دو تصفیه خانه احداث خواهیم کرد تا به آبیاری پارک سرخه حصار کمک کند. لوله کشی ها اگر تکمیل شود و با احداث تصفیه خانه‌ها دیگر به استفاده از چاه ها و سفره های آب زیرزمینی هم برای آبیاری نیاز نخواهیم داشت.

شهردار منطقه ۱۳ درباره مجموعه ساصد گفت: در مجموعه حدود ۸ هکتاری مورد بحث با وزارت دفاع (ساصد)، طبق توافق باید ۶۰ - ۴۰ می شد اما در عمل ۷۰ - ۳۰ در اختیار گرفتیم. برخی از ساختمان های این مجموعه را به خاطر ارزشمند بودن‌شان باید حفظ کنیم و بحث فضای سبز نیز در آن محدوده متعلق به شهرداری انجام‌ خواهد شد و در حال محوطه سازی هستیم.

نوری درباره آخرین وضعیت آزادسازی زمین‌های مجموعه دوشان تپه نیز گفت: در دو هفته اخیر با مهندسی کل ارتش جلسه ای درباره دوشان تپه داشتیم. توافقات کلی انجام شده و حداکثر تا دو ماه آینده باید زمین‌ها تحویل شهرداری شود. با آزادسازی زمین‌های دوشان‌تپه، تا آخر امسال خیابان پنجم نیروی هوایی به سمت دماوند و همچنین خیابان دهقان به سمت دماوند باز می شود. این توافق با ارتش ۷۰ -۳۰ است و در این توافق فرودگاه دوشان تپه برای بحث پدافند غیرعامل حفظ می شود و ۷۰ درصد این مجموعه ۶۹ هکتار را شامل می شود که به شهرداری می رسد.

شهردار منطقه ۱۳ در ادامه توضیحاتی درباره سرخه‌حصار و وضعیت درختان آن ارائه کرد و یادآور شد: درختان سوزنی برگ مانند کاج که در سرخه حصار کاشته شده بودند برای آلودگی هوا و اکسیژن کارساز نیستند و در زمان کاشت آنها در سالیان قبل قرار بود استفاده صنعتی از درختان شود و درآمدی از آنها کسب شود. البته در آن زمان‌ها آلودگی هوا در تهران نداشتیم و تهران نیز گسترش امروز را نداشت.

وی ادامه‌ داد: امسال ۳۰ هزار درخت مانند بلوط و داغداغان و زیتون تلخ در سرخه حصار کاشته می شود که هم مقاوم در مقابل کم آبی است و هم مناسب با اقلیم پارک است. به دلیل شیوع آفت سوسک پوستخوار ، راهی جز قطع و جابجایی درختان آفت زده وجود ندارد.

نوری گفت: به دلیل سرعت پایین منابع طبیعی در خارج کردن درختان افت زده ما درخواست کردیم به خودمان اجازه این کار را بدهند. باید ۶ الی ۷ هزار درخت افت زده پارک قطع و جابجا شوند. عمر مفید درختان کاج ۷۰ سال است و الان ۶۰ سال از عمر آنها گذشته و باید کم کم جایگزینی گونه ها را به جای کاج که مشکلاتی را به وجود می آورند انجام دهیم و طبق پیش بینی ها تا ۱۰ سال آینده نباید دیگر درخت کاج در سرخه حصار داشته باشیم.

شهردار منطقه ۱۳ در پایان بیان کرد: برای امسال ۳۵۰‌میلیارد تومان برای سرخه حصار اعتبار گذاشتیم اما پیش بینی ما تا حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش های مختلف تا سال آینده است.