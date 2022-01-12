ناتو پیشنهادات مکرر روسیه درباره کاهش تنش را نادیده گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه تصریح کرد: در نشست روسیه- ناتو تاکید شد که مسکو بارها اقدامات کاهش تنش را به ناتو پیشنهاد کرده، اما نادیده گرفته شده است.

وزارت دفاع روسیه در واکنش به موضع‌گیری های «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو و «وندی شرمن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در پایان نشست امروز در بروکسل اعلام کرد: نادیده گرفتن ابتکارات مسکو در خصوص کاهش تنش توسط ناتو بسترهایی را برای حوادث و درگیری‌ ایجاد و پایه‌ های امنیت را تضعیف می‌ کند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: همه پیشنهادات مسکو به شورای روسیه -ناتو ارائه شده و بر روی میز مذاکره قرار دارد. مسکو امیدوار به گفتگوهای سازنده با ناتو به منظور آماده سازی هرچه سریعتر توافقات امنیتی است.

«وندی شرمن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا و نماینده این کشور در نشست مسکو- واشنگتن امروز در پایان نشست شورای ناتو- روسیه در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرده بود: روسیه در صورت حمله به اوکراین بهای گزافی خواهد پرداخت. مسکو باید تنش‌ها را کاهش و به تلاش‌های دیپلماتیک فرصت دهد. نگرانی‌ های مسکو درباره اوکراین قابل‌تفسیر نیست. هر کشوی حق دارد به ناتو بپیوندد. (در نشست امروز) به صورت شفافی برای روسیه مشخص کردیم که روسیه در صورت حمله به اوکراین بهای گزافی خواهد پرداخت. اگر روسیه گفتگوها را رها کند، نشان می دهد که این کشور در حوزه دیپلماسی جدیت ندارد. ما برای گفتگو آماده ایم؛ همچنین آمادگی لازم برای رویدادهای احتمالی دیگر را نیز داریم.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو امروز و در پایان نشست شورای ناتو- روسیه در سخنانی اعلام کرد: نشست امروز گفتگویی دشوار اما مهم بود. اختلافاتی جدی میان متحدان ناتو و روسیه وجود دارد که غلبه بر آنها آسان نیست؛ اما مهم آن است که گفتگو آغاز شده است. دو طرف مایل به تداوم گفتگوها هستند. روسیه و ناتو علاقه مند به احیای کار نمایندگی های دیپلماتیک خود در مسکو و بروکسل هستند. ناتو آماده گفتگو با روسیه در خصوص محدودیت های متقابل موشکی و موضوعات مرتبط با سیاست هسته ای است. کشورهای عضو ناتو خواستار بهبود کانال های ارتباطی با روسیه در حوزه نظامی و غیرنظامی هستند.

نشست شورای ناتو-روسیه امروز چهارشنبه به میزبانی بروکسل به عنوان مقر پیمان آتلانتیک شمالی برگزار شد.

گفتنی است که در راستای تداوم سیاست روسیه هراسی، محور غربی به سرکردگی آمریکا چندی است که مسکو را به استقرار نیروهای نظامی خود مرز با اوکراین و تلاش برای حمله این کشور به کی‌یف متهم کرده است؛ ادعایی که روسیه آن را رد و تصریح کرده است که این کشور حق برگزاری رزمایش نظامی در هر نقطه از خاک خود را دارد.