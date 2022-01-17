تفاوت بودجه ۱۴۰۰ با بودجه ۱۴۰۱ در مورد فروش نفت در چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، صادرات نفت در سال آینده با نرخ ۶۰ دلار به ازای هر بشکه روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال آینده درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز ۳.۸ میلیون میلیارد ریال برآورد شده که در این زمینه نیز رشد ۸.۵ درصدی نسبت به سال جاری مشاهده می‌شود، همچنین این میزان صادرات نشان‌دهنده کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی است.

البته این میزان صادرات نفت معادل ۲۴ درصد از کل بودجه کشور است و دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.

اما به صورت جداگانه قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعلام قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می‌شود، بنابراین منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای بشکه‌ای ۵۵ دلار و میزان صادرات تخمین زده‌شده روزانه ۱.۲ میلیون بشکه است، بنابراین حدوداً ۲۴ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود، از این میزان ۱۱ میلیارد دلار آن سهم دولت، ۳.۵ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۹.۵ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد.

این در حالی بود که در بودجه سال گذشته با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده است که البته این میزان فروش هیچگاه محقق نشد ولی برآوردهای ابتدایی به گونه‌ای بود که از حدود ۲۷ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت، ۱۷.۵ میلیارد دلار آن سهم دولت، ۴ میلیارد دلار سهم شرکت نفت و ۵.۵ میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی می‌رسد.

پیش از این به سوالات زیر پاسخ داده شده است.

بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از بورس چه برنامه‌ای دارد؟

آیا درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ قابل تحقق است؟

بیشترین بودجه برای کدام وزارتخانه است؟

کدام یارانه بگیران از فهرست پرداخت یارانه دولت حذف خواهند شد؟

کدام خودروها و خانه‌ها در سال ۱۴۰۱ باید مالیات بپردازند؟

آیا نیروهای مسلح قادر به فروش نفت هستند؟

سقف معافیت‌های مالیاتی در ۱۴۰۱ چقدر است؟

آیا برای واردات کالاهای اساسی تسهیلاتی اختصاص داده می‌شود؟

چه میزان اوراق در سال ۱۴۰۱ به فروش خواهد رفت؟

بودجه طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

در بودجه ۱۴۰۱ چقدر درآمد مالیات پیش بینی شده است؟

بودجه دفاعی ایران در سال آینده چقدر است؟

سال آینده به هر فرد چه میزان یارانه پرداخت خواهد شد؟

صندوق‌های استانی پیشرفت چیست و هدف از تشکیلشان چه خواهد بود؟

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟