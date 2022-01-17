به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه میشیگان از این طریق گام مهمی رو به جلو برداشته اند. غشای کولار باعث می‌شود مشکل پایداری باتری‌های لیتیوم سولفور برطرف شود و طراحی تقریباً بی نقصی برای این باتری‌ها در دسترس قرار بگیرد که موجب پایداری طولانی مدت و رقابت پذیری آنها در مقایسه با باتری‌های لیتیومی شود.

نیکلاس کوتوف، رهبر تیم تحقیقاتی این طرح گفته است: کارکرد مفید باتری‌های لیتیوم سولفور (گوگرد) تنها در حد چند صد چرخه است، اما با استفاده از الیاف کولار ظرفیت، نرخ شارژ، انعطاف‌پذیری و ایمنی بیشتری به دست آمده است. با استفاده از همین فناوری می‌توان باتری‌هایی ساخت که عمرشان تا صدها چرخه بیشتر افزایش یابد و هزینه تولید کمتری داشته باشند.

الیاف کلوار این باتری‌ها با استفاده از نانوالیاف آرامید، که نسخه‌های نانومقیاس الیاف کولار هستند، تولید شده‌اند و ساختار سلولی طراحی شده از این طریق با تزریق ژل الکترولیت تقویت شده و از خرابی این باتری‌ها جلوگیری شده است. انتظار می‌رود مدل نهایی باتری‌هایی که بدین شیوه تولید می‌شوند تا ده سال عمر مفید داشته باشند.