به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی، عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره فصلی مطبوعات استان یزد که در مجتمع امام علی (ع) برگزار شد، اظهار داشت: وزارت ارشاد نقش حمایتی خود را از رسانه ها و خبرنگاران اجرا می کند و امیدواریم بتوانیم در سفرهای استانی، شنونده خوبی برای خبرنگاران باشیم و مشکلات آنها را حل و فصل کنیم.

وی عنوان کرد: اگر رسانه ها به دنبال اصلاح جامعه هستند باید این اصلاح در رسانه ها نیز رخ دهد زیرا بی شک رسانه ها نیز خالی از اشکال نیستند.

شمسایی با تاکید بر اینکه به هم صنفان خود ارج می گذاریم، افزود: امروز کشور ما با باج نیوزها و فیک نیوزها مواجه است و این امر بر فعالیت رسانه های رسمی و خبرنگاران حرفه ای تاثیر گذاشته است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های وزارت ارشاد بیان کرد: روزنامه نگار حرفه ای، روزنامه نگاری است که به شغل خبرنگاری مشغول است و در اقسام مختلف آن فعالیت دارد و ضمن احترامی که برای تمام افرادی که فعالیت فرهنگی انجام می دهند، قائل هستیم اعلام می کنیم که ما به دنبال صنفی منسجمی از خبرنگارانی هستیم که تنها به این کار اشتغال دارند.

وی ادامه داد: در عین حالی که معتقدیم اختلاف سلیقه و نظر سبب رشد و ترقی می شود، معتقدیم که اهداف صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران و رسانه ها باید منسجم و دارای وحدت رویه شود.

شمسایی تاکید کرد: خبرنگاران حرفه ای و رسانه های رسمی باید گردش آزاد اطلاعات را در جامعه رقم بزنند و این فعالیت باید منسجم تر از قبل تداوم پیدا کند.

در این مراسم علاوه بر تجلیل از رسانه های برتر در دومین جشنواره فصلی مطبوعات استان یزد، به سئوالات و دغدغه های خبرنگاران نیز پاسخ داده شد.