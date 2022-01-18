۲۲ کمپ اسکان اضطراری در هرمزگان برپا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور بیان داشت: امدادرسانی به دنبال وقوع بارش شدید در هرمزگان از نخستین ساعت‌های بارندگی به مردم آسیب دیده آغاز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۵۸ دستگاه چادر، بیش از یک هزار تخته موکت، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تخته پتو، کنسرو و آب معدنی در کمپ های بیست و دوگانه جمعیت هلال احمر توزیع شده است.

بر اساس اطلاعات منتشره هواشناسی هرمزگان میزان بارش از ۲۴ دی ماه تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز در رودان ۱۹۰ میلی متر، میناب ۱۳۱ میلی متر، بستک ۱۲۴ و یک دهم میلی متر، حاجی آباد ۱۲۳ و پنج دهم میلی متر، پارسیان ۱۰۹ میلی متر، بندرعباس ۱۰۸ میلی متر، سیریک ۷۳ میلی متر، لاوان ۴۸ میلی متر، بشاگرد ۴۵ میلی متر، قشم دریایی ۳۷ و پنج دهم میلی متر بوده است.

ساکنان شهرستان خمیر هم شاهد ۳۳ و سه دهم میلی متر، بندرلنگه ۳۱ و ۹ دهم میلی متر، قشم فرودگاهی ۲۳ و هشت دهم میلی متر، کیش ۲۱ و هشت دهم میلی متر، سیری چهار و یک دهم میلی متر، ابوموسی سه و ۹ دهم میلی متر و جاسک ۲ و نیم میلی متر بوده اند.

روستاهای تمبک بالا و پایین ومازغ بالا و پایین در شهرستان میناب هم تخلیه شده‌اند و مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفته بود راه دسترسی ۱۰۵ روستا در بارندگی و طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود شده است و برخی از روستاها با مشکل قطعی آب و برق هم روبه‌رو شده اند.