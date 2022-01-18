آمادگی نظام پزشکی ایلام برای توسعه و ترویج کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رمضانی در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی ایلام با مدیرکل کتابخانه های عمومی ایلام اظهار داشت: رشد و حیات اجتماعی هر جامعه‌ای به شدت تحت تاثیر کتاب و کتابت است. چرا که سنگ بنای جامعه موفق، دانایی است و دانایی نیز در گرو هر چه بیشتر آموختن بوده و آموختن هم منوط به مطالعه است.

وی بیان داشت: یکی از نیازهای اصلی انسان نیاز به دانستن و فهمیدن است که این نیاز مهم تنها از راه مطالعه و کتابخوانی تامین می‌شود.

رمضانی افزود: اهمیت دادن به موضوع کتاب و کتابخوانی در جامعه موجب توسعه فرهنگی و ترویج مطالعه در جامعه بویژه در میان نسل جوان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی آمادگی همکاری و تعامل با اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان دارد افزود: امیدواریم بتوانیم با تعامل با اداره کل کتابخانه های عمومی دریچه تازه ای به روی توسعه و اعتلای فرهنگ کتابخوانی در استان ایلام بگشاییم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در این جلسه اظهار داشت: بیش از ۲۲ هزار نفر در استان ایلام عضو کتابخانه های عمومی هستند.

سمیه حیدری افزود :۵۳ باب کتابخانه عمومی در این استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۳۳ باب کتابخانه شهری، ۱۴ باب کتابخانه روستایی و ۶ باب کتابخانه مشارکتی هستند.

حیدری یکی از اصلی‌ترین محورها و موضوعات ما در تأمین منابع برای کتابخانه‌ها خرید کتاب کودک بوده است. متأسفانه در حوزه کتاب‌های منتشر شده از سوی ناشران با محدودیت تولید برای نوجوانان موجه هستیم البته که در حال انجام کارهای زیربنایی در این حوزه هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام، کمک به ترویج و تقویت فرهنگ مطالعه را یکی از اهداف و اولویت‌های اداره کل کتابخانه های عمومی استان دانست و گفت: هرچه میزان دسترسی مردم به کتاب بیشتر باشد سرانه مطالعه و گرایش افراد به سمت مطالعه نیز افزایش می‌یابد.

حیدری بیان داشت: یکی از مهمترین راحل‌های جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ارتقا فرهنگ جامعه بوده که می‌توان به کتاب و کتابخوانی و شرکت جوانان و نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی به عنوان تاثیر گذارترین عامل در این امر اشاره کرد.

وی افزود: در حال حاضر در کتابخانه ها به عنوان یک پایگاه اجتماعی سعی ما بر اجرایی برنامه‌های متنوع فرهنگی با استفاده از متخصصین و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

حیدری یادآور شد: لازمه جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانه ها ایجاد فضای پویا و باب سلیقه این قشر است لذا ما به سمت جامعه خیرین فرهنگی و بدنبال آن سازمان نظام پزشکی در جهت ارتقا و تقویت خدمات مورد نیاز حوزه کودکان و نوجوان در راستای اجرا و باز طراحی برای این اعضا حرکت کردیم.

وی با اشاره به اینکه خیر فرهنگی در استان ایلام خیلی کم شده است افزود: ما به کمک و حمایت جامعه پزشکی استان و سازمان نظام پزشکی ایلام در ترویج و تقویت فرهنگ مطالعه نیازمندیم.

حیدری از سازمان نظام پزشکی استان درخواست کرد که هر کدام از اعضای این سازمان توان بازدید از ۱۴ باب کتابخانه روستایی را دارند در این مکان‌ها حضور یابند تا از نزدیک مشکلات و کمبودها را لمس کرده و در رفع آن به ما کمک کنند.

وی افزود: حتی پزشکان می‌توانند با بازدید از کتابخانه های استان بخصوص کتابخانه مرکزی و با حضور در سالن مطالعه به عنوان قشر تحصیل کرده جامعه در راستای کمک به جوانان و نوجوانان برای ایجاد انگیزه و آموزش شیوه صحیح مطالعه به آنها نیز کمک کنند.



وی بیان داشت: بازگشت جایگاه وقف، به عنوان راهکاری مناسب در ایجاد و جنبش نوین احیای کتاب و کتابخانه ضروری به نظر می‌رسد و از آنجایی که کتابخانه‌های عمومی نهادی عمومی و غیر دولتی است پزشکان، می‌توانند در احیای این سنت نقش موثری ایفا کنند.