مردمی بودن و داشتن روحیه عدالت محوری شاخصه یک مدیر انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین فرماندار شهرستان هشترود عصر امروز با برگزاری مراسم تودیع و معارفه منصوب شد.
با حکم عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی، علیرضا توری به عنوان فرماندار شهرستان هشترود منصوب و از خدمات امین امینیان، فرماندار پیشین این شهرستان قدردانی شد.
تراب محمدی در آئین تکریم و معارفه فرماندار هشترود ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا و فرارسیدن ایام الله سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به رنگ و بوی متفاوت انقلاب جمهوری اسلامی گفت: انقلابهای زیادی در سراسر جهان روی داده است ولی انقلاب اسلامی در ایران به رهبریت حضرت امام (ره) و با عنصر حرکت مردم به پا خاسته و برای اولین بار از تاریخ صدر اسلام با بهره گیری از مکتب نورانی اهل بیت (ع) و با عنوان ولایت مطلقه فقیه شکل گرفت.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجانشرقی ادامه داد: ما به عنوان وارثان انقلاب جمهوری اسلامی نباید در راه توسعه، پیشرفت و پویایی ایران سرافراز از تلاشی دریغ کنیم و با شرح و بسط مبانی و مفاهیم انقلاب اسلامی در سرتاسر جهان، در صادر کردن این مدل حکومتی پویا و کارآمد بکوشیم.
محمدی با اشاره به اینکه جهادی بودن انقلاب اسلامی به جهادی بودن کارگزاران آن بستگی دارد افزود: هوشیاری در تشخیص مسیر اصلی انقلاب اسلامی، راه توسعه و آبادانی را نیز نمایان میکند چرا که انقلابی پیش رو بودن و توسعه محور بودن معنا میگیرد.
وی با بیان اینکه جریانات انحرافی با نفوذ استکبار جهانی و تفکر لیبرال در طول تاریخ انقلاب اسلامی به وجود آمده و در بسیاری از انقلابیها نیز نفوذ کرده، اظهار کرد: بارها دیدهایم که ملت مؤمن حزباللهی کشورمان همراه با شعور سیاسی این جریانات انحرافی را تشخیص داده و در بزنگاهها در کنار رهبر معظم انقلاب مستمرا ایستادهاند.
محمدی همچنین فرمانداری را یک نهاد سیاسی اجرایی دانست و افزود: فرماندار باید یک دید فراجناحی داشته باشد نه اینکه با جناح بازی و اثر پذیری از اقشار مختلف، امنیت شهر را به چالش بکشد که اگر امنیتی نباشد توسعه و پیشرفتی هم نخواهد بود در واقع فرماندار باید چهرهای تأثیرگذار و وحدت آفرین بوده و نهاد فرمانداری را به خاک ریز دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل، شهدا و مقام معظم رهبری تبدیل کند.
معاون استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: متأسفانه شهرستان هشترود با ویژگیهای منحصر بفرد و نعمتهای خدادادی، مهاجر فرست ترین شهر استان نامیده میشود، مدیر انقلابی باید با فرصت شناسی و ظرفیت سنجی ویژگیهای شهرستان در بالفعل کردن این ظرفیت تمام وقت تلاش نموده و فرمانداری را مرکز توسعه و تعالی شهرستان قرار دهد.
تراب محمدی، مردمی بودن، عدالت محوری، داشتن روحیه انقلابی و در صحنه و میدان بودن را از ویژگیهای مدیر انقلابی دانسته افزود: یک مدیر انقلابی باید شبانهروز با مردم باشد، در حوزه مأموریت خود با نگاهی عدالت محور، وحدت بین مردم و مسئولان را حفظ کند و در این خصوص انفعال نداشته باشد.
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