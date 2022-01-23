حضور سه فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره کودکان آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «آپارات» به نویسندگی و کارگردانی حسن نجم آبادی، «ماسک» ساخته صبا قاسمی و انیمیشن «خورشید آسمان، خورشید کاشی» به بخش مسابقه شانزدهمین جشنواره کودکان لس آنجلس آمریکا راه پیدا کردند.

جشنواره کودکان لس آنجلس که هر ساله حدود ۱۰۰ فیلم کوتاه از سراسر جهان شامل انیمیشن، اکشن زنده و فیلم مستند در مکان‌ها و برای گروه‌های سنی مختلف به نمایش می‌گذارد دارای سابقه نمایش استعدادها و پیشبرد مشاغل رو به جلو است، به طوری که بیش از ۳۵ نفر از انیماتورها و فیلمسازان جشنواره برای استودیوهای بزرگ هالیوود کار می‌کنند و بیش از ۲۵ نفر عضو این جشنواره در تیم‌های برنده اسکار هستند.

این جشنواره ۱ آپریل تا ۳۱ می برابر با ۱۲ فروردین تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در لس آنجلس برگزار می‌شود.

مهدی قلی زاده، ابراهیم نجم آبادی، عماد محبی، ابوالفضل نجم آبادی، امیر نجم آبادی، امیرمحمد نجم آبادی، محمدرضا نجم آبادی، زری نجم آبادی و مهدی رضایی در فیلم کوتاه «آپارات» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سایر عوامل فیلم کوتاه «آپارات» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسن نجم آبادی، مدیر فیلمبرداری: عرفان احتشامی، صدابردار: مرتضی عظیمی، تدوین و صداگذاری: پیمان شاه محمدی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، دستیار کارگردان: وحید سواری زاده، برنامه ریز: امین سواری زاده، منشی صحنه: آریانا جوکار، فیلمبردار: محسن سلطانی، مدیرتولید: علی نجم آبادی، مجری طرح: کمپانی مستقل مورچه، دستیاران فیلمبردار: ترانه حامدی، علی رضایی و عارف قلی زاده، مدیر تدارکات: حجت نجم آبادی، طراح پوستر: پارسا ماندگاریان، مترجم: حسن شرف الدین، پشتیبانی فنی: پارس لنز و سینمامکس، عکاس: محدثه محمدی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه کننده: حسن نجم آبادی.