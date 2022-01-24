مستند «میراث دار فرهنگ و ادب» درباره احمد سمیعی پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «میراث دار فرهنگ و ادب» امروز دوشنبه 4 بهمن به مناسبت یکصد و یکمین سالروز تولد احمد سمیعی گیلانی، مترجم، نویسنده و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

احمد سمیعی گیلانی ۱۱ بهمن ماه ۱۲۹۹ در محله سنگلج تهران زاده شد. تحصیلات ابتدایی را در رشت گذراند. پس از اتمام دوره دبیرستان و اخذ نشان درجه دو علمی، در امتحان ورودی دانشکده فنی دانشگاه تهران شرکت کرد و با رتبه نخست پذیرفته شد. اما به دلیل علاقه وافر به ادبیات از تحصیل در دانشکده فنی سرباز زد. آنگاه وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و از محضر استادانی چون ملک الشعرای بهار،

بدیع الزمان فرزانفر، کاظم عصار، یحیی مهدوی، علی اکبر سیاسی و … بهره مند گشت.

سال ۱۳۲۱ به تشویق فرزانفر وارد دوره دکترای زبان و ادب فارسی شد و هم زمان در راه آهن مشغول به خدمت گردید. اما به سبب فعالیت مخفیانه سیاسی تحصیل و کار را رها کرد و وارد دانشگاه افسری شد. در پی آن به دفعات دستگیر شد و بیش از سه سال از عمر خویش را در زندان گذراند. سال ۱۳۳۴ بار دی گر به کسب علم روی آورد و نزد بزرگانی چون کیا، مدرس رضوی، صیاح و مقدم علوم ادبی آموخت و موفق به اخذ فوق لیسانس زبان شناسی شد. سال ۱۳۴۵ به خدمت راه آهن بازگشت ولی طولی نکشید که ساواک طی نامه محرمانه‌ای ادامه خدمت وی را به مصلحت ن دانست و برای او حکم آماده به خدمت صادر شد. در آن سال‌ها در مؤسسه انتشارات فرانکلین مشغول ویرایش شد. پس از انقلاب اسلامی نیز در نشریات، مؤسسات و مراکز نشر ازجمله: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مؤسسه مطالعات علمی و فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، دانشنامه جهان اسلام، شورای عالی ویرایش صدا و سیما و انتشارات سروش، نشر دانش و… به سمت ویراستار و سرپرست بخش ویرایش و همچنین مشاور علمی اشتغال ورزید.

تدریس دروس ادبی و ویرایش در دانشگاه‌های تهران، تربیت معلم، گیلان و دانشگاه آزاد رشت، عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارس و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان هیئت علمی، سرپرستی فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی و سردبیری نشریه نامه فرهنگستان، مدیریت گروه ادب معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی و داوری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، کتاب فصل و جایزه ادبی پروین اعتصامی از جمله فعالیت‌های اوست.

چهره ماندگار ادب و فرهنگ ایران، برگزیده جشنواره فارابی و جشنواره نقد کتاب نیز از افتخاراتی است که در کارنامه او به چشم می‌خورد. ترجمه، تألیف و ویرایش بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب و ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر علمی حاصل سال‌ها فعالیت علمی وی است.

مجموعه مستند «حکایت دل» به کارگردانی بیژن شکرریز و تهیه کنندگی علیرضا حسینی هر دوشنبه شب ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می شود. این برنامه سه شنبه‌ها ساعت ۱۴ و جمعه حوالی ظهر بازپخش دارد.