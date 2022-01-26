اولین افلاک نمای دانش آموزی در بشرویه راه اندازی می شود

علی مقیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پژوهش سرای دانش آموزی استاد فروزانفر بشرویه علاوه بر فعالیت در ۱۱ محوری که همه پژوهش سراها در زمینه آن فعالیت می‌کنند قطب نجوم می‌باشد که در این راستا انجمن نجوم این پژوهش سرا برنامه‌های مختلفی را در طول سال برای دانش آموزان برگزار می‌کند.

به گفته وی در این پژوهش سرا دو تلسکوپ برای استفاده دانش آموزان وجود دارد که یکی توسط خیرین این شهرستان و دیگری توسط آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده شده است و اعضای انجمن نجوم این پژوهش سرا با حضور در مدارس برنامه رصد را با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با علم نجوم انجام می‌دهند.

وی اضافه کرد: کلاس‌های آموزش نجوم هم در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم در دو بخش دختران و پسران با حضور ۷۲ دانش‌آموز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به کرونا برگزار می‌شود.

مقیمیان تصریح کرد: با اعتبار ۲۲۰ میلیون تومان که ۱۱۰ میلیون تومان آن را استانداری و ۱۱۰ میلیون تومان دیگر را هم خیرین بشرویه برای این منظور در نظر گرفته‌اند خرید دستگاه افلاک نما برای راه اندازی اولین افلاک‌نمای دانش آموزی خراسان جنوبی در حال انجام است.

به گفته وی هر سال موضوع محوری هر یک از پژوهش سراهای دانش آموزی با هدف انتقال تجربیات تغییر می‌کند و امسال با تخصیص هشت میلیون تومان توسط خیرین این شهرستان از دانش آموزان دارای رتبه‌های برتر کنکور و مسابقات علمی و پژوهشی تقدیر شد.